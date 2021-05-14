ضبط 2600 كيلو أغذية وأسماك غير صالحة وتحرير 353 محضرا تموينيا بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 353 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك ضمن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة و التجارية بالمحافظة، مشددا على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأن القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين (192) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(161) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنح بمركز قويسنا ضد صاحب ثلاجة أسماك مجمدة لإدارتها بدون ترخيص والتحفظ علي كمية قدرها 1,100 طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب ثلاجة لحفظ الخضروات لإدارتها بدون ترخيص وتم ضبط كمية قدرها 1,500 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف "الجمال" أنه تم تحرير3 محاضر جنح بمركزي الشهداء والباجور ضد أصحاب محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية وضبط 92 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي و32,300 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وكذا تحرير محضر جنح بمركز منوف ضد صاحب مخبز بلدي بناحية تتا وغمرين لتجميعه كمية قدرها 9 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومخصص للمخابز بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء.

وقد شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.