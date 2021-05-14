الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: نعمل على دمج أطفال وكبار بلا مأوى داخل عدد من مؤسسات الرعاية

نفين القباج
نفين القباج

قال حازم الملاح المستشار الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على دمج الكبار والصغار بلا مأوى داخل عدد من مؤسسات الرعاية ومنها مؤسسة الجيزة ثم تفعيلها فى كل المحافظات، وذلك بعد نجاح التجربة فى مؤسسات الشرقية.
وأضاف لـ"لدستور"، أنه يوجد 21 مؤسسة فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، هى المحافظات الأعلى فى نسب الأطفال والكبار بلا مأوى، وتصديرًا للظاهرة هى “القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكنددرية، السويس، وبورسعيد”.
وأشار إلى أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال فى وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون فى الشارع، أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، والهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيواؤهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، ومنذ 2019 وبدء إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال  17 وحدة مجهزة بها إخصائي اجتماعي ونفسي.
وفى سياق آخر، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جائحة كورونا أدت إلى الإسراع فى ميكنة الخدمات سواء  من خلال الربط الشبكي، أو إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين، أو من خلال إطلاق البوابة الإلكتورنية للاستعلامات والشكاوى في جميع البرامج بحيث لا يكون هناك احتياج للتوافد على الوزارة أو الإدارات، موضحة أنه تم أيضًا تحديث خدمات مكاتب البريد وهو ما منع من اكتظاظ المواطنين لصرف المعاشات أو تكافل وكرامة.

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي، إلى الانتهاء من رقمنة خدماتها بنسبة 100% بنهاية ديسمبر 2021  سواء على مستوى الديوان أو على مستوى المحليات، فى إطار  تفعيل دور الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من وصول خدماتها للفئات المستهدفة.

شكاوى هدف وذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف المعاشات

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