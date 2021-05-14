محافظ مطروح يتفقد الشواطئ العامة: الأهالي ملتزمون بقرارات الغلق (فيديو)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كورنيش المدينة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وإغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات.

وأكد محافظ مطروح لـ"الدستور"، أن مواطني مطروح ملتزمون بقرارات غلق الشواطئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين كافه رؤساء المدن ومديرية أمن مطروح لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة.

وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود رجال مديرية أمن مطروح بقيادة اللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وتعاونهم مع مجالس المدن بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة خلال أيام عيد الفطر حرصا على سلامة وصحة المواطنين داعيا المولي عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الفرحة والبهجة وان يرفع عنا الوباء والبلاء.

وأكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان اعلامي سابق له، على التزام أهالي مطروح وزائريها بكافة القرارات بجميع مدن ومراكز المحافظة وإدراكهم لأهمية الالتزام حفاظا على سلامتهم وصحتهم، مشددًا على رؤساء المدن بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالإغلاق في التاسعة مساء، ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، مؤكدا علي استمرار الحملات اليومية على المقاهي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة.

اللواء خالد شعيب

اللواء خالد شعيب

اللواء خالد شعيب

اللواء خالد شعيب

مطروح