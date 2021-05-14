«140 مليار دولار خارج أعين الدولة».. خبراء: «ظاهرة المستريح» بوابة لهدم الاقتصاد

كشفت ظاهرة "المستريح" التي ظهرت خلال الأونة الأخيرة من جديد- يعود تاريخها لشركات توظيف الأموال منذ الثمانينيات- عن العديد من الملاحظات المهمة والتي يجب على صناع القرار الانتباه لها واتخاذ مواقف رادعة للسيطرة عليها، والحد منها وبترها تمامًا من المجتمع.

"المستريح" هو باختصار شديد شخص يتصيّد الفريسة، يرى أنها ترغب في الثراء السريع ودون بذل أي مجهود، فيظهر في الوقت المناسب وأمام الشخص المناسب بوعود أهمها أنه يملك العصا السحرية التي تنقل الضحية من مستوى إلى مستوى آخر من الرغد والربح الوفير، ومن ثم تسلّمه الضحية أموالها عن طيب خاطر دون أن ترى الفخ المنصوب لها.

تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم النصب

من جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه يرى قصة توظيف الأموال بوابة خفية لتدمير وتخريب الاقتصاد الوطني فربما يكون هذا الطرح صعبًا على مسامع البعض، نظرا لما يؤديه مفهوم توظيف الأموال، من عملية كساد الاقتصاد، وعملية ركون للمكسب السريع، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من الخمول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تمولها هذه الأموال.

ويرى «الشافعي»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن فكرة انتشار توظيف الأموال ظهرت في البداية علي يد بعض النصابين، وتغلغلت في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، لكنها تعود في المقام الأول إلى ما يسمي الارتكان إلى المكسب المضمون والسريع، وهي عبارة عن مجازفة كبيرة جداً، خاصة في ظل انتشار ظاهرة النصب تحت مسمى توظيف الأموال، وخلال العام الجاري تم ضبط عدد كبير جدًا من "المستريحين"، وصلت المبالغ التي جمعها بعض هؤلاء النصابين لملايين الجنيهات، وهي أرقام كبيرة لأنها أموال شبه معدومة بعد تعرض أصحابها للنصب.

وأضاف رئيس مركز العاصمة أن هذه الظاهرة لها إبعاد سلبية جدا، لأن كثيرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة صفوا مشاريعهم التي تعثرت بعض الشئ من أجل توظيف أموالها مع "مستريحين"، بحثا عن المكسب المضمون والسريع، لكنهم خسروا كل شيء، حتى أن الأهالي في الأرياف بدأوا الدخول في أزمة توظيف مدخراتهم، سواء مع أشخاص أو حتي شركات، الأمر الذى أثر سلبيًا على مشروعاتهم وأفكارهم للمشروعات الجديدة.

ومن هنا يري "الشافعي" أن أفضل طريقة لادخار الأموال، أو استثمارها، يكون من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجديدة، فهي وسيلة جيدة لادخار الأموال وتنميتها، وكذلك هي أحد أهم الطرق التي يمكن من خلالها خلق اقتصاد قوى ومتنوع دون الاعتماد على فكرة ادخار الأموال، سواء في شركات توظيف الأموال، أو مع الأشخاص، أو حتى فى البنوك .

واختتم رئيس مركز العاصمة بأهمية التأكيد على فكرة تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم النصب فى مسألة توظيف الأموال، لأنها بوابة لهدم الاقتصاد لكن بصورة غير مباشرة، ويشير إلى ضرورة التوعية بخطورة توظيف الأموال في غير قنواتها الشرعية.

بناء الثقة يشجع صغار المستثمرين على التعامل مع القنوات الرسمية

وعن ذلك يقول الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن فقدان الوعى الاقتصادي لدى المواطنين فى مصر، وأزمة استثمار الأموال بطرق آمنة وفعالة ومضمونة، كشفت عن كمية أموال مخزّنة تقدر بالمليارات، ولا تعلم عنها الدولة أي شيء، تحت ما يسمى اقتصاد خفي، غير رسمي.

وأكد "شاهين" فى تصريح لـ«الدستور » أن الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى نحو 140 مليار دولار، أي بنسبة 30% من حجم الناتج القومي، بحسب بعض المؤشرات، باعتبار أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى موازنة 2020/2021 نحو 450 مليار دولار.

وأوضح «شاهين»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن كل هذا يوفر بيئة خصبة للنصابين، لاستغلال طمع البعض وجهل آخرين، وخداع البعض الآخر، بخلاف لجوء عصابات إجرامية لغسيل الأموال، ومن ثم لا تدخل تلك الأموال في الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يؤثر على الحصيلة الضريبية وحصيلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والموازنة العامة للدولة .

وأضاف أن هناك تقارير أشارت إلى أن قيمة المشروعات غير المسجلة تصل لـنحو 400 مليار دولار، وهو تقدير أكبر من القيمة السوقية للشركات العاملة والمسجلة فى البورصة المصرية بأكثر من 30 مرة حتى 2018 .

وأشار أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر، خلال عام 2020، تؤكد أن حجم المنشآت غير الرسمى بلغ 2 مليون منشأة، بما يمثل نحو 53% من المنشآت الاقتصادية، يعمل بها نحو 4 ملايين شخص، بينما بلغ حجم المبالغ المستثمرة فى هذا القطاع قرابة 69.3 مليار جنيه، تمثل نحو 5.1% من رأس المال المدفوع لإجمالي القطاع الاقتصادي فى مصر .

وهنا يلفت "شاهين" إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يأكل ثمار التنمية ويضعف ما تبذله الدولة من مجهودات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن لتلك الظاهرة تأثيرًا خطيرًا ينعكس على فجوة توزيع الدخول، وزيادة الفقر، وهروب الأموال إلى الخارج، وضعف الموازنة العامة للدولة، وعدم استثمار تلك الأموال بمشروعات إنتاجية مما يقلل سرعة دورانها واستثمارها، وعدم خلق قنوات جديدة استثمارية، تعمل على زيادة الانتعاش الاقتصادي والتشغيل والتوظف .

كيف يتم القضاء على ظاهرة المستريح؟

ويري الدكتور إسلام شاهين ، أن الحلول تكمن في ضرورة تشجيع صغار المستثمرين على التعامل مع القنوات الرسمية، بعد تعزيز وبناء الثقة في الاقتصاد الرسمي الحكومي، وتعامل الدولة مع القر المالية، ورفع سعر الفائدة بشكل يعود بالنفع على الدولة والأفراد .

كما أكد "شاهين" ضرورة مراقبة الشركات المعلنة، والمحتوى الدرامي الإعلامي، للحد من تلك الظاهرة، مشددًا على ضرورة التعامل الإلكتروني، والتحول الرقمي، والشمول المالي، لكافة المعاملات، وعدم ترك الأموال نقدية بيدي المواطنين قدر الإمكان، حتى يسهل تعقبها وحمايتها، إضافة إلى خلق بيئة معلومات كاملة عن الشركات والأفراد الذين يتعاملون في المجال المالي، وخلق قنوات بسيطة وآليات تصل لكافة شرائح المواطنين عن الاستثمار الآمن والفعال، فضلا عن خلق البدائل كالصناديق الاستثمارية الضخمة من المشروعات القومية.

ونوّه أستاذ الاقتصاد عن ضرورة تغيير سياسة البنوك العاملة في مصر، وتحولها من فكر تجاري إلى فكر استثماري، والعمل علي زيادة الوعي الاقتصادي والاستثماري الآمن لدى المواطنين، من خلال الإعلام والجامعات والمدارس والجمعيات الأهلية .

وأضاف أنه يجب تمكين المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، من الحصول على التمويل والاستثمار المناسب، دون إغفال دور علماء الاجتماع في خلق بيئة ثقافية، ودراسة دوافع المواطنين الذين يقعون بتلك السذاجة في فخ النصابين.

واختتم تصريحاته بأن الوعي والثقة وحد الكفاية والأمان الاقتصادي كلها مجتمعة تمثل كلمة السر للقضاء على تلك الظاهرة

ضرورة وجود ودائع ادخارية مناسبة

وفى السياق نفسه؛ رأي الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المطلب عبد النبي أن ظاهرة توظيف الأموال، أو النصب باستخدام أوهام الربح السريع، ليست جديدة على المجتمع المصري، ويرجع السبب فى ذلك إلى فشل الاقتصاد المصري فى إيجاد ودائع ادخارية تتناسب مع ثقافة وقبول عدد كبير من المصريين.

وأشار "عبد النبي" إلى أن عددًا كبيرًا ممن خرجوا على المعاش يحاولون إيجاد وسيلة استثمار توفر لهم دخلًا شهريًا ثابتًا ومناسبًا فى الوقت نفسه، لكن عدم وجود مثل هذه الوسيلة الاستثمارية يجعلهم فريسة سهلة للنصب باسم توظيف الأموال.

تنفيذ برامج توعية من حكومة ومجتمع مدنى

وعلى الصعيد نفسه؛ أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والسياسية، على انتشار ظاهرة "المستريح" خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك لعدم وجود وعى كامل بطرق الاستثمار الآمن من قبل المواطنين، مما يجعلهم فريسة سهلة لأى نصاب يستغل جهلهم بأدوات الاستثمار فتحدث المشكلة، ولذلك يشدد على أهمية وجود برامج توعية، خاصة فى الصعيد، بنوعية البرامج والأدوات التى يمكن الاستثمار فيها.

وأشار «أبو زيد» إلى ضرورة وجود استثمار مباشر من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو استثمار غير مباشر فى الأسهم والسندات من خلال شركات معتمدة ومتخصصة، لضمان الأموال المستثمرة، ولابد من تنفيذ برامج التوعية بصيغة تشاركية من حكومة ومجتمع مدنى، حتى تكون لتلك الأموال المستثمرة مردود اقتصادي فى زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل.

ورأى أن عدم التعامل بجدية تجاه تلك الظاهرة سيكون له أثر سلبي فى فقدان تلك الأموال، دون أن يكون لها قيمة مضافة على المستوى الاقتصادي.