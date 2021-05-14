حملات أمنية لمنع المواطنين من نزول البحر في أيام العيد بالإسكندرية

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية، من شن حملات مكبرة على شواطئ المدينة، لمنع تواجد ونزول المواطنين خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وقرار رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات لتقيل عدد تجمعات المواطنين.



وقال مصدر أمني، إن مدير أمن الإسكندرية، شدد خلال أيام العيد على تكثيف الحملات على الشواطئ والكورنيش لمنع تواجد ونزول المواطنين إلى مياه البحر، وتحذيره وفرض غرامات وعمل المحاضر ضد المخالفين.



كما خلي شاطئ النخيل والكورنيش الخاص به وجميع شواطئ غرب الإسكندرية من المواطنين المحتفلين بالعيد، بعد تكثيف الحملات الأمنية والدوريات المستمرة على الشاطئ من قبل رجال الشرطة ومسىؤولي السياحة والمصايف ومنع تواجد أي شخص على الشاطئ والكورنيش وتفريق المخالفين وإبعادهم عن الشواطئ لتنفيذ قرارات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.



كان اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قال إن حتى الآن نجحت الأجهزة التنفيذية للمحافظة في إحكام السيطرة على كافة الشواطئ البالغ عددها ٦٦ شاطئ والممتدة من شاطئ أبوقير شرقا حتى شاطئ سيدي كرير غربا.

وأضاف "رشاد"، خلال تصريح صحفي له اليوم الجمعة، أن مع المتابعة المستمرة للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع قوات الأمن والتزام المواطنين، بدت شواطئ الإسكندرية خالية تماما، بينما انتشرت فرق المتابعة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارات شواطئ الأحياء بطول الشواطئ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ.



وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ ومنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد. والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.