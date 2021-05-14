إصابة شقيقين بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال بدير نظام

أصيب شقيقان بالرصاص الحي، وآخرون بحالات اختناق في مواجهات اندلعت بعد ظهر اليوم الجمعة، في بلدة دير نظام شمال شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال قمعوا مسيرة انطلقت في البلدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات التي تشهدها القدس وداخل أراضي العام 48.

وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، مما أدى لإصابة شقيقين بالرصاص الحي، أحدهما في الظهر والآخر في الرجل، إضافة لعشرات المصابين بحالات اختناق.

ونقل المصابان إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج، حسب ما أفاد به شهود عيان من القرية.

وفى وقت سابق من اليوم، اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، المصلين القادمين للمسجد الأقصى المبارك قرب باب المجلس أحد أبواب الأقصى.

وافادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن شهود عيان بأن أحد جنود الاحتلال حاول الاعتداء على المصلين الداخلين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان واندلعت مواجهات في المكان.

واستشهد ثلاثة عشر فلسطين منذ ساعات الفجر الأولى بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 اخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار.

ولفتت الوكالة إلى أن 160 طائرة حربية إسرائيلية شنت في لحظة واحدة غارات عنيفة على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة وعلى مدينة غزة، رافقها قصف مدفعي من الدبابات ومن الزوارق الحربية، ما حول مناطق في شمال غزة إلى كتلة من اللهب، وسط دمار مهول في البنايات السكنية والبنى التحتية.