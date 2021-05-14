«أجمل عيدية».. المفرج عنهم بعفو رئاسي يشكرون الرئيس السيسي

ارتسمت الفرحة على وجه 919 نزيلا منهم 167 إفراج شرطي، أفرج عنهم قطاع السجون بوزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر.

وتقدم النزلاء بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لقراره بالإفراج عنهم عقب تأهيلهم نفسيا ومهنيا للانخراط في المجتمع وتدريبهم للقيام بعمل يؤهلهم لبداية جديدة وحياة أفضل مع أسرهم.

جرى تنظيم احتفالية بقطاع سجون طره أول ايام عيد الفطر، وأعلنت منطقة سجون طرة أسماء النزلاء المفرج عنهم ممن استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك المبارك.

وقال نزيل مخاطبا الرئيس "أشكر الرئيس ودي أفضل هدية قدمهلنا علشان نعيد وسط أولادنا وفرحانين طبعا".

وأكدت سجينة أخرى شكرها للرئيس، مؤكدة أن قرار العفو مفاجأة سعيدة وهدية من الرئيس وأن السجن علمها أن تكون مواطنة صالحة في المجتمع.

وأكد المفرج عنهم أن الرئيس منحهم حياة جديدة داخل السجن بتوفير أوجه الرعاية الصحية والمعيشية والإجتماعية والتدريب المهني وتوجهوا بالدعاء للرئيس على اتاحة الفرصة لهم لقضاء العيد مع أسرهم.

فيما قال سجين آخر ان لديه طفلتين توأم ولدا وهو في السجن وأن الرئيس منحه الفرصة لرؤيتهما ومشاركتهما فرحة العيد وفتح صفحة جديدة.

وأكد جميع النزلاء المفرج عنهم على أن مصر بأكملها محتاجة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعليه أن يستكمل مسيرته قائلين: "ربنا يوفق الرئيس".

وأشاروا خلال فيديو نشرته وزارة الداخلية إلى أنهم حظوا برعاية صحية جيدة جدًا، وكان يتم معاملة ذويهم بشكل محترم خلال الزيارات، متعهدين أن لا يعودوا للسجن مرة أخرى، وأن يقوموا بالانخراط داخل المجتمع بصورة أفضل مما كانوا عليه من قبل، معتبرين أن الإفراج عنهم بمثابة فرصة جديدة منحها الرئيس لهم للعودة لحياتهم وأسرهم وعملهم كمواطنين صالحين بعد تأهيلهم داخل السجن وتعليمهم "صنعة" يكسبون من امتهانهم لها الرزق الحلال.

وتنفيذًا للقرار الجمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك ؛ أفرج قطاع السجون عن 919 نزيلًا بالسجون ممن استوفوا شروط العفو.

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية للسياسة العقابية الحديثة وتوفير الرعاية لنزلاء السجون في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان والحرص على إعطاء الفرصة للمفرج عنه في بداية حياة جديدة يندمج خلالها أعضاء صالحين في المجتمع

نزلاء السجون

نزلاء السجون