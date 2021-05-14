الجمعة 14 مايو 2021
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تقارير ومتابعات

أخبار أحوال الطقس غدا.. ارتفاع الحرارة نهارا وأجواء لطيفة ليلا

طقس غدا
طقس غدا

أخبار أحوال الطقس غدا.. تشهد البلاد بمختلف محافظاتها على مدار الأيام الماضية موجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حتى تخطت درجات الحرارة الأربعين درجة في ارتفاع ملحوظ جعل هيئة الأرصاد الجوية تطلق تحذيرات عديدة للمواطنين من التعرض بشكل مباشر إلى حرارة الشمس، خوفا من الإصابة بضربات شمس.

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وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا السبت والذي يوافق ثالث أيام العيد،  سيشهد طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، كما سيكون الجو مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، فيما يكون شديد  الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أخبار أحوال الطقس غدا



وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ الدستور، أن الطقس الليلي مساء غدا السبت سيكون لطيفا على أغلب المحافظات، خاصة القاهرة والوجه البحري، كما سيكون معتدلا على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار محمود شاهين إلى أن البلاد تشهد نشاطا للرياح في جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  كما ستكون هذه الرياح محملة بالأتربة يشعر بها من هم غرب البلاد.


أخبار أحوال الطقس غدا


وعن درجات الحرارة غدا السبت، قال شاهين إنها ستكون كالتالي:
القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

 

جدير بالذكر أن طقس اليوم الحمعة، شهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، كما والله درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 18، السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 18، شمال الصعيد 37 للعظمى و22 للصغرى، جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25.

كانت درجات الحرارة قد ارتفعت على مدار الأيام الماضية متخطية الأربعين درجة، حيث ارتفعت حرارة الجو على كافة محافظات مصر خاصة في أوقات النهار، ما جعل الأرصاد تحذر من ضربات الشمس التي قد تحدث للمواطنين.

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