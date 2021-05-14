بعد نجاح «الطاووس».. رؤوف عبدالعزيز يقدم «الباب الأخضر» للراحل أسامة أنور عكاشة

يخوض المخرج رؤوف عبدالعزيز، تجربة سينمائية جديدة قصة وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة، بعد نجاحه في التواصل مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة في تقديم هذا العمل الذي يحمل اسم "الباب الأخضر".

ونشر رؤوف عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بوستر مبدئي خاص بالفيلم، وعلق عليه قائلا: "تحدى جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جداً، فيلم الباب الأخضر، قصه وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وإشراف عام حسام شوقى، وإخراج رؤوف عبد العزيز".

ويستعد المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال الفترة المقبلة في البدء بالتحضير للفيلم من خلال اختيار الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل، هذا إلى جانب معاينة لأماكن المقرر التصوير بها.

يعد فيلم "الباب الأخضر"، أول تعاقدات المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث أعماله الدرامية مسلسل "الطاووس"، الذي اعتبره الجمهور والنقاد بمثابة الحصان الأسود في ماراثون رمضان الماضي، وقد شارك في بطولته جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم وعابد عناني وهبة عبد الغني وعدد كبير من النجوم.