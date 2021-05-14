الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب دهسته سيارة مسرعة فى قصر العينى

جثة
جثة

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة شاب دهسته سيارة مسرعة في شارع قصر العيني.

كان قد لقي شاب مصرعه، صباح اليوم، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء قيادته دراجة نارية في شارع قصر العيني قرب ميدان التحرير وسط القاهرة.


تلقت غرفة شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا بحدوث تصادم وسقوط ضحية بشارع قصر العيني، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ومقيم بمنطقة السيدة زينب.

وكشفت التحريات عنأنه أثناء قيادة الشاب لدراجة نارية صدمته سيارة ملاكي مسرعة ما أسفر عن وفاته في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ على قائد السيارة.


وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثة المجني عليه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض سائق السيارة على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات.


وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولًا بأول عن حالة الطرق.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة.

التصريح بدفن شاب سيارة مسرعة قصر العيني التحرير شرطة النجدة

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