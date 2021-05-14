الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هبوط أسعار مكونات أجهزة الكمبيوتر

مكونات الحاسبات
مكونات الحاسبات

شهدت أسواق الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر، تراجعًا ملحوظًا في أسعار مكونات الحاسبات الالية خلال تعاملات، اليوم الجمعة 14 -5-2021  فى الأسواق العالمية، آخر جلسات الأسبوع، حيث انخفضت أسعار النيكل والفولاذ ورقائق السيليكون، بعد زياة حجم الطلب وانخفض حجم المعروض من المخزون العالمي.

وتواجه مكونات وقطاع غيار الحاسبات تراجعًا كبيرًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الموجة الثالثة لجائحة كورونا كوفيد- 19، وترصد «الدستور» في هذه السطور التالية أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

ـ النيكل ينخفض 465 دولارًا للطن

شهدت أسعار معدن النيكل تراجعا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجل الطن نحو 17415 دولارًا مقارنة بنحو 18070 دولار الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 665 دولار للطن بنسبة 3.7 %.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 0.37 % ليصل إلى 17447.5دولار للطن.

وشهدت عقود النيكل الآجلة القياسية في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا 0.6 % عند دولار للطن بعد أن وصلت أدنى مستوى لها خلال شهر فبراير الماضي، وكانت أسعار المعدن، الذي يستخدم في الصلب غير القابل للصدأ، قد قفزت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أعوام فى مارسالماضى بعد أن قدمت إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل، موعد حظر على صادرات المعادن.

- هبوط أسعار رقائق السيليكون 490.2 دولار

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجعًا ملحوظًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة نهاية جلسات الأسبوع الجارى، وسجلت نحو 3594.8 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 4085 دولارًا خلال الأسبوع الماضي بهبوط قدره  490.2 دولار بنسبة 12 %.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 715 دولارًا.

 - تراجع أسعار الفولاذ 300 دولارًا للطن

شهدت أسعار معدن الفولاذ تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، نهاية جلسات الأسبوع الجاري، وسجلت نحو 2463 دولارًا للطن، مقارنة بسعره 2763 دولارًا الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 300 دولار للطن بنسبة 10.9 %.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 210 دولارًا.

اسعار الحاسبات مكونات اجهزة الكمبيوتر كورونا مايو 2021 تراجع الاسعار

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