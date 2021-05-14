الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أجمل رسائل مناسبة عيد الفطر المبارك 2021 ثاني أيام عيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر

أجمل رسائل مناسبة عيد الفطر المبارك 2021  ثاني أيام عيد الفطر.. حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “ جوجل ” من قبل الطلاب والعاملين والموظفين عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021 مصر.

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ويحتفل العالم بحلول عيد الفطر المبارك لعام 2021 من خلال إرسال الهدايا والكلمات الرقيقة للأهل والأقارب والأصدقاء للاحتفال بتلك المناسبة التي ينتظرها الكثير منا للإستماع بالإجازات وتجهيزات العيد المبارك، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك لعام 2021 وكانت أمس الموافق يوم الخميس 13-5-2021.

ولأن عمليات البحث مستمرة وبشكل مكثف في تلك الفترة على محركات الإنترنت عبر موقع جوجل من قبل الطلاب والعاملين والموظفين للرجوع للعمل والحياة الطبيعية من جديد، لذلك يكشف لك الدستور في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطن المصري والتي تشمل موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021 مصر، وذلك وفقاً لبيان رسمي من الحكومة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021 مصر

حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن موعد الاجازات الرسمية في عيد الفطر المبارك لعام 2021 التي سيحصل عليها المواطن المصري ستكون مدتها 5 أيام متواصلة وسيكون يوم الأحد الموافق 16-5-201 بداية الأسبوع للرجوع للحياة الطبيعية، وذلك وفقاً لبيان رسمي.

أجمل رسائل مناسبة عيد الفطر المبارك 2021  ثاني أيام عيد الفطر

كم نحن سعداء .. عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم .. لنبعث التهاني بمناسبة عيد الفطر .. إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام .. كل عام وأنت بخير .

الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد.

كل عام وأنت والأمة الإسلامية بخير وبصحة وسعادة.

أجمل رسائل مناسبة عيد الفطر المبارك 2021  ثاني أيام عيد الفطر

ٱللهـم آسترني وأستر من أحب بستـرك الجميـل .. وآجعل تحت السّتر مآ ترضَى به عنّا .. وآجعل كل ما أوجعنا خيـرة لنا و مغفرة,

اللهم في هذا اليوم المبارك اجعله لأعز الـــناس عندي يوما مبــاركا فيه الدعوة لا تـرد وهبه رزقا لا يعد وافتح له باب في الجنة لا يسد واحشره في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

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