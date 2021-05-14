علاقة تمتد لـ100 عام.. أسرار حب ماجدة الرومى لمصر

جدها كان صحفياً بـ«الأهرام» وتعشق يوسف شاهين

بصوت قوي وحضور طاغٍ وإطلالة أنيقة تتألق فيها بثوب أبيض مطرّز صدح صوت «ملاك الطرب العربي» الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في «قصر القبة» التاريخي (أكبر القصور في مصر) فأحيا ليل القاهرة في الثاني من أبريل الماضي.

قبل هذا التاريخ بأسبوع وتحديدا في الخامس والعشرين من مارس، حطت طائرة ماجدة الرومي في مطار القاهرة الذي تسابق الحاضرين فيه لتحيتها والترحاب بها في مصر.

وفي أمسية فريدة تنافس الجمهور على حجز مقعده فيها، أحيت السيدة ماجدة الرومي (64 عامًا) أولى الحفلات الغنائية في حديقة قصر القبة الأثري، في حضور شخصيات عامة ومسئولين وفنانين وإعلاميين.

وعلى مسرح القصر الذي شيد بين عامي 1867 و1872 في عهد الخديو إسماعيل، وتعتزم الدولة تحويله إلى مركز ثقافي وفني تقام فيه أحداثا كبرى، عبّرت ماجدة الرومي عن مدى حبها لـ«أم الدنيا» وشدت بأغاني «أم كلثوم» و«حليم».

وترتبط ماجدة الرومي بعلاقة خاصة مع مصر تتحدَّث عنها في كثير من المناسبات، نورد بعضا منها في السطور التالية:

في حوارها مع الإعلامية لميس الحديد في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» أعربت ماجدة الرومي عن حبها الشديد لمصر، وأنها لا تستطيع أن تتأخر عندما تطلبها.

وقالت إنَّ أسباب حبها لمصر تعود إلى أنها «واجهة العالم العربي بشكل عام والفن بشكل خاص» وأرضها حلوة تغني ونيلها يغني.

وأضافت أنَّ الشعب المصري «شعب طيّب» يشفي الآخرين بالحب، وفي مصر «الهيبة» التي تحبها في الدول العربية.

وأشارت إلى أنها تحب السيادة والاستقلال والحرية وتعتبرها مقدسات وهذه الأشياء تشعر بها في مصر، إذ يشعر الجزء العربي فيها بأنها بنت من هذه الأرض، فهي امتداد للأرض العربية.

وأكدت أن الحفل الذي أحيته في قصر القبة يعد «طاقة فرح» انفتحت في وجهها وشبهت الأمر باليمامة التي جلبت غصن زيتون لها، فهي لن تردها وتقول لها «ارجعي إلى بلدك».

شكر للرئيس السيسي

ووجهت ماجدة الرومي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سمح بفتح قصر القبة لإجراء حوارها التليفزيوني مع لميس الحديدي فيه.

وقالت إن «الأمر حرّك في قلبها عواطف دفعتها للبكاء من فرط التأثر»، موضحة: «من أول ما دخلت من الباب بقول يا رب احمي مصر وأبعد عنها الأشرار وأبعد عنها كل مكروه، ومش هتقدري تقولي غير كده لما تكوني عربيّة وعندك شرف وانتماء وهوية للأرض دي والهوية إذا ضاعت إنتي مش هتبقي موجودة».

وأضافت: «كل الشكر للرئيس السيسي.. هذه الدعوة منحتني الثقة الكبيرة في ظل بحر الانفعالات التي نعيش بها في بيروت ومن شدة سعادتي بدخولي لقصر القبة أني سأنفجر من البكاء بسبب الفرحة الناجمة عن الدعوة الكريمة».

اللهجة المصرية

ومن أسباب حب «الرومي» لمصر أيضا لهجتها، إذ تقول: «إنها لهجة خلقها الله تغني لوحدها وبها نعومة وشجن وسلاسة كبيرة».

يوسف شاهين

وكشفت ماجدة الرومي عن علاقة خاصة تربطها بيوسف شاهين، قائلة: «يوسف شاهين لا يذهب ولا تغيب ذكراه عن قلبي.. اسمه محفور في شرايين قلبي، هو من النعم التي منحها الله لي.. يوميًا أذكره في صلاتي لأنه سبب فرح كبير جدا لي في حياتي».

وأشارت إلى أن من أقرب الأعمال الغنائية إلى قلبها أغنيتها في فيلم «عودة الابن الضال» للمخرج يوسف شاهين (1926- 2008).

جدها صحفي بـ«الأهرام»

وكشفت ماجدة الرومي عن أن جدها كان صحفيًا بمؤسسة «الأهرام»، موضحةً: «جد أمي المصرية كان محررًا في (الأهرام) قبل نحو 100 عام، اسمه يوسف حبيب، وكان يعيش يوم ذاك وأسرته فى مسقط رأسه بشبرا».

وغنّت ماجدة الرومي في قصر القبة على أنغام أوركسترا «الاتحاد الفيلهارموني» تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، في حفل حضره من الفنانين إلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي.

وتنتمي ماجدة الرومي لعائلة فنية فوالدها هو حليم الرومي مكتشف «فيروز»، كما نشأت «الرومي» على العديد من الأصوات الفنية العظيمة أمثال محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفيروز.