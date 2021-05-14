الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير مسجد العوام (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، صلاة الجمعة، في مسجد العوام الشهير وسط التزام كافة المواطنين  بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. 

جاء ذلك بحضور الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح وعدد من الأجهزة التنفيذية والشعبية ونواب البرلمان بمطروح. 

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال التطوير التي تمت في مسجد العوام الشهير موجهًا باستغلال المبني المغلق بالمسجد، مشيدا بأعمال التطوير  مقدمًا الشكر إلى الشركة المنفذة على سرعة  انتهاء أعمال  التطوير.

وكان افتتح اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام مطروح نائبًا عن محافظ مطروح، أمس الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، مسجد العوام الشهير وذلك عقب تطويره بحضور الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب بتكلفه 2 مليون جنيه. 
 

وأدى اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام مطروح، أمس الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، صلاة عيد الفطر بمسجد العوام الشهير وذلك وسط إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، على التزام أهالي مطروح وزائريها بكافة القرارات بجميع مدن ومراكز المحافظة وإدراكهم لأهمية الالتزام حفاظا على سلامتهم وصحتهم، مشددًا على رؤساء المدن بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالإغلاق فى التاسعة مساء، ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
 

وأضاف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، مؤكدا استمرار الحملات اليومية على المقاهى لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة.

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مطروح محافظ مطروح مسجد العوام ثاني أيام عيد الفطر سكرتير عام مطروح

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