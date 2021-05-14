موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021.. مواعيد الحظر الجزئي بسبب كورونا

احتل موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021 في مصر المركز الأول في قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لرغبة الكثير من المواطنين في معرفة أول أيام العمل بجميع المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية عقب الإجازة.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير موعد انتهاء الإجازة ومواعيد الحظر ومواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي في العيد ومواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك.



موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021 مصر

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عدة قرارات لمنع تفشى انتشار عدوى الفيروس بين المواطنين لعل أبرزها تحديد إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من الأربعاء 11 مايو إلى الأحد 16 مايو الجاري وبذلك يصبح أول يوم لاستئناف العمل بجميع المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية عقب إجازة العيد هو الإثنين 17 مايو 2021 حيث يستطيع المواطنين الراغبين في انجاز أي خدمة حكومية



مواعيد الحظر الجزئي بسبب كورونا

أتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عن عدة قرارات صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين خلال فترة العيد الفطر المبارك 2021 وهى إغلاق كافة النوادي الرياضية و المولات التجارية و المقهى والمحلات التجارية خلال الفترة من 9 مساءا وحتى 5 والنصف فجرا وذلك للحد من أعداد الإصابات والوفيات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة المصرية عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وتتخذ لجنة كورونا الإجراءات وفقا لانتشار وانحسار فيروس

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قبل ساعات من موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021 مصر يحصد البحث عن إجازة عيد الأضحى بنسبة مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني حيث يحتفل ملايين المسلمين بمختلف دول العالم بعيد الأضحى خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو المقبل 2021 حيث يحصل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على إجازة مدفوعة الأجر من الدولة وفقا لقانون العمل و بروتوكول الإجازات الرسمية للدولة سواء كان دينية أو وطنية أو قومية حيث يتم تعطيل كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية بجميع المحافظات