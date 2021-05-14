تحرير 44 محضرًا تموينيًا فى ثانى أيام العيد بالإسكندرية

تابعت إدارة الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية وجميع الإدارات التموينية الفرعية، الموقف التموينى منذ باكر اليوم، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بالمخابز والأسواق.

وأسفرت متابعات اليوم، عن رصد بعض المخالفات وهى: تحرير 11 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص وزن، و 8 محاضر توقف مخابز بلدية دون إذن مسبق من التموين، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

كما تم تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و3 محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة و المتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الفطر وأن تقسم إجازات المخابز على ثلاثة أيام بنسب، بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد، وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدمًا.

كما شدد على متابعة الأسواق، ويتم من خلال تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة و التأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية و إعلان الأسعار، وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية، والمرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهى المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات المشتركة للرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكل المخالفات التموينية، وتكثيف المرور علي أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها. والعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من توفير السلع التي يشتد الطلب عليها، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات تموينية بالإسكندرية

حملات تموينية بالإسكندرية

حملات تموينية

حملات تموينية بالإسكندرية