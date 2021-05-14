الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 39 منشأة وغرامة لـ 247 شخص لعدم ارتداء الكمامات في أسوان

تطبيق الإجراءات الإحترازية
تطبيق الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع رؤساء المراكز والمدن تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والملاهي والمقابر والأماكن الترفيهية مع وقف الرحلات النيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة للفيروس.

وشدد عطية على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لتنفيذ محاضر وقرارات الغلق بواسطة لجان التفتيش التي أمر المحافظ بتشكيله  لمواجهة أي مخلفات أوخروقات وأتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمواعيد الغلق المقررة حيث تم خلال أيام عيد الفطر المبارك غلق 39منشأة ما بين مقاهى وكافتريات ومحلات، علاوة على توقيع الغرامة الفورية والحاضر لـ 247 مخالفة لعدم إرتداء الكمامات.
وأكد المحافظ  على أستمرار أعمال التطهير والتعقيم، بالأضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والمناطق السكنية لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بتجنب أقامة الأفراح وسرداقات العزاء خلال فترة العيد مع عدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات والمقابر والجزر النيلية والأماكن الترفيهية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، أكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان على إتخاذ حزمة من الإجراءات الإستثنائية لإستقبال العيد، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لإحتواء فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ومنها وقف الأجازات للقيادات المحلية ومتابعة الأداء في الشارع الأسوانى على مدار الساعة.
وشدد المحافظ علي غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية من الملاهى خلال أيام العيد ، بجانب منع التجمعات لأداء صلاة العيد بالساحات المفتوحة وزيارة المقابر ، وأيضاً سباقات الهجن والمرماح والرحلات النيلية والمزارات السياحية، بالإضافة إلى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى فتح غرفة العمليات الرئيسية على مدار ألـ 24 ساعة لتلقى أي بلاغات من المواطنين عند حدوث أي تجمعات أو تزاحم مع أستقبال الشكاوى المتعلقة بالمرافق العامة والنظافة ومتابعة حالات كورونا ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لتوافر السلع الغذائية والأساسية والبترولية المختلفة ، علاوة على رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف والمستشفيات.

تطبيق الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان
تطبيق الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان
تطبيق الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان
تطبيق الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان
تطبيق الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان
تطبيق الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان
تطبيق الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان
تطبيق الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان
الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان
الإجراءات الإحترازية بمدينة أسوان
العيد أسوان المواطنين محافظ أسوان فيروس كورونا

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