رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو القفز بالباراشوت: «كسرت خوف جوايا»

عات الفنانة رانيا يوسف لإثارة الجدل بفيديو على "فيسبوك" أثناء استمتاعها برياضة القفز بالباراشوت مع أحد المدربين خلال رحلتها بلبنان بعد الانتهاء من تصوير مسلسلها الأخير "ملوك الجدعنة".

وحرصت رانيا يوسف على استغلال وقتها في التنزه بالأماكن السياحية بلبنان ونشرت فيديو جديد قامت فيه بمغامرة جديدة ضمن المغامرات التي تقوم بها دائما.

الفيديو الجديد التقطه الفنانة أثناء الطيران حيث حاولت كسر حاجز الخوف لديها من الطيران وهو ما علقت عليه في منشورها قائلة: "بحب كل حاجه مختلفه ومجنونة.. النهاردة أنا حسيت إني طايرة حقيقي في الجو، إحساس ماتوصفش اتبسط جدا بالتجربة دي وكسرت خوف جوايا... أنتوا كمان قولولي كسرتوا الخوف جواكم من إيه؟".

وتنشر رانيا يوسف كل فترة صورة أو فيديو مثير للجدل وتخطف الانظار وتصل إلى قمة التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتحرص دائما على مشاركة الجمهور بنصائح حياتية بطريقة كوميدية وهو ما يجعلها في مقدمة تريند المواقع المختلفة خلال افلترة الماضية.

ملوك الجدعنة

وكانت رانيا يوسف حققت نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال أخر أعمالها، مسلسل «ملوك الجدعنة» والذي شاركت فيه برفقة عدد كبير من النجوم على رأسهم مع مصطفى شعبان، وعمرو سعد، وبمشاركة ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، ووليد فواز وأحمد صفوت، محمد التاجي، أيمن الشيوي، علاء قوقة، فرح يوسف، مريم أمين، عبدالرحمن القليوبي، ليلى حسين وعلوي الحسيني، وهو من تأليف عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى وعرض عبر قنوات إم بي سي.