إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب ،مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "أبو حمص – كوم حمادة – شبراخيت "عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 2640 م2 عبارة عن:- تنفيذ 3 حالات إزالة علي مساحة 2500 م عبارة 3 حالات تعدى بالمهد وسور بالطوب الابيض بقرية جواد حسنى بأبوحمص، وإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 160 م2 بقرية دست الاشراف بكوم حمادة، وإزالة فى المهد لمحاولة انشاء عدد 2 مقبرة مخالفة بشبراخيت.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد قامت بالتصدى لأعمال البناء المخالف خلال أول أيام عيد الفطر المبارك حيث تم إزالة مبنى مخالف بكفر الدوار.

وفى ذات السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملة للتصدي لأعمال البناء المخالف بنطاق المدينة، أسفرت عن إزالة مبنى مخالف على مساحة ٨٠ متر، بمنطقة شارع ال ٢٢ بعزبة خالد بنطاق المدينة، عبارة عن أعمدة وسقف خرسانى ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واشار "رئيس المدينة" انه سيتم تكثيف الحملات للتصدي لكافة أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة أجازة عيد الفطر المبارك للقيام بأعمال بالمخالفة للقانون، والإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة لشروط التراخيص، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال .