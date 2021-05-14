«إبداع جديد».. كيف استقبل المصريون خبر عرض «الاختيار 3» في رمضان 2022؟

استقبل المصريون خبر تجهيز مسلسل "الاختيار 3" لرمضان ٢٠٢٢ بكل سعادة وتشوق، بعد أن أعلن عنه المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "سينرجي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وانهالت عليه مئات الآلاف من التعليقات والمشاركات والتفاعلات، وتقدم “الدستور” في هذا التقرير أبرز التعليقات.

علق هشام النحرواي قائلا: "عمل رائع وعظيم، تسلم إيديكم، وحفظ الله مصر أرضا وشعبا وجيشا وقائدا.. ننتظر الجزء الثالث بإبداع كالعادة".

وأضاف محمد حسن: "عمل رائع، ملحمة وطنية وإبداع "تسلم الأيادي وننتظر تجهيز الجزء الثالث بفارغ الصبر ".

كما علق أحمد عبد العزيز، أحد المواطنين: “ألف مبروك في عظمة درامية موثقة لأحداث حقيقية قدمها الاختيار 1 و 2، وجزيل الشكر لكل صناع هذا العمل العظيم.. ننتظركم للمرة الثالثة”.

ونصح وليد الشناوي، بأهمية استمرار الترجمة بالإنجليزية في الجزء الثالث من المسلسل، نظرا لوجود كثير من الأجانب كانت متابعة للمسلسل، وخاصة القاطنين بمصر.

وعلق إدوارد فؤاد: "ملحمة والحلق الأخيرة من الاختيار 2 أبكتني، شكرا المنتج الكبير تامر مرسي… مصر بأكملها تنتظر الجزء الثالث".

وبارك آلاف المواطنين نجاح الاختيار 2، داعيين الله أن يحفظ مصر ورجال القوات المسلحة والشرطة والشعب، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار للبلاد، كما اعربوا عن انتظارهم للجزء الثالث بفارغ الصبر.

وعرض “الاختيار ٢”، رمضان ٢٠٢١ من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد.

"الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى.