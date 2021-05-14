شواطئ وحدائق بورسعيد مُغلقة في ثاني أيام العيد بأمر كورونا (صور)

شواطئ وحدائق بورسعيد مُغلقة في ثاني أيام عيد الفطر بأمر كورونا (صور)

أغلقت شواطئ وحدائق محافظة بورسعيد أبوابها في وجه المواطنين، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، بشأن إغلاق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات.

حيث فرضت مديرية أمن بورسعيد إجراءات مشددة على كافة مداخل الشاطئ من خلال دوريات ثابتة ومتحركة وأفراد أمن وضباط، وذلك لمنع المواطنين من التواجد والوصول للشاطئ، حفاظاً عليهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها خلال أيام العيد، لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى مع توقيع العقوبات على المخالفين.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات والشاطي ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

في سياق متصل أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بمسجد لطفي شبارة وقدم التهنئة للمصلين بمناسبة تلك الذكرى الطيبة المباركة.

داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرفع الله عنا الوباء الحالى.

وأكد المحافظ أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالوعى واتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر فى المنازل حفاظا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من الوباء المستجد، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء.

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