الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لقضاء إجازة العيد.. تامر حسني بصحبة أسرته في الغردقة

الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني بالغردقة

حرص الفنان والمطرب تامر حسني، على قضاء إجازة عيد الفطر المبارك بمدينة الغردقة، للاستمتاع بنقاء الطبيعة والهدوء بالمدينة السياحية.

وتداول العاملون بفندق إقامة الفنان تامر حسني صورًا تذكارية التقطوها بصحبة الفنان، الذي حرص على التقاط الصور مع معجبيه ومتابعيه بفندق إقامته، مؤكدًا أن مدينة الغردقة من أفضل الواجهات السياحية ولها خصوصية وراحة.
 

ويقيم الفنان تامر حسني وأسرته بأحد الفنادق السياحية شمالي مدينة الغردقة بمنطقة هاواي، وتستمر الزيارة لمدة 5 أيام بدأت من الأربعاء الماضي.
 

فنادق الغردقة ترفع شعار كاملة العدد في العيد واستمرار غلق الشواطئ العامة والمتنزهات
 

على جانبٍ آخر أعلنت عدد من فنادق مدينتي الغردقة ومرسى علم أنها كاملة العدد خلال فترة العيد مع الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والسياحة، بعملية تشغيل الفنادق والإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.

أكد سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق تشهد ارتفاعًا في نسب الإشغال وهناك فنادق أعلنت عدم استقبالها حجوزات بسبب وصولها للحد المسموح به من الإشغال، وهو نسبة 50% من عدد الغرف بالفندق، كما حددت غرفة المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أنه حدث تأثير لنسب الإشغال ببعض الفنادق بسبب قرار منع سير الحافلات السياحية بين المحافظات، مؤكدًا أن هذا القرار خفّض نسب الإشغال بتلك الفنادق ومنه إلغاء بعض الحجوزات بها.
 

وأضاف جمعة لـ"الدستور"، أن فنادق البحر الأحمر تشهد حالة من الانتعاشة بسبب السياحة الداخلية في تلك الفترة وخاصة بعد تطعيم العاملين بالفنادق السياحية بلقاح كورونا، مؤكدًا أن الفنادق تلتزم بقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والتنبية على النزلاء بالالتزام بتلك الإجراءات لحمايتهم من خطر الإصابة، مشيدًا بجهود الدولة في تلقيح العاملين بالقطاع السياحي بعد إعلان مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر الانتهاء من تلقيح جميع العاملين بالقطاع بمختلف مدن المحافظة.

 

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