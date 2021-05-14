«الصحة»: مصر خالية من أي سلالات متحورة لفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مصر خالية من أى سلالات متحورة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ اجراءات احترازية بكافة المطارت والموانئ بإضافة تحليل الحامض النووى بكافة المطارات والموانئ وعدم الاعتماد على تحليل الـ PCr فقط وذلك على كافة الوافدين من الدول التى بها تحوارات أو القادمين عن طريق الترانزيت.

وأوضحت الوزارة أن المعامل المركزية تقوم باجراء تسلسل جينى لفيروس كورونا ولم يتم يرصد حتى الان وجود أى تحورات لفيروس كورونا في مصر، لافته إلى أنه يتم اجراء تسلسل جينى للعينات المصابة بفيروس كورونا للوقوف على وجود تحورات من عدمه.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو استرازينكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

أشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.