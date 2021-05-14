«دلعوا نفسكم».. رانيا يوسف تتصدر التريند بنصيحة خاصة للسيدات

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد، بعد فيديو نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام"، تقدم خلاله نصائح للسيدات خلال أيام العيد، بكونها تهنئة طريفة.

وتحدثت رانيا يوسف خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام" من داخل المطبخ، عن مكونات كحك العيد، وقبل الانتهاء من شرح الخطوات، توقفت عن الحديث وطالبت النساء بالحصول على الراحة بعد بذلهن للمجهودات المنزلية طوال شهر رمضان قائلة "دلعوا نفسكوا".

وطالبت رانيا متابعاتها خلال الفيديو الذي صورته من داخل مطبخ بيتها، شراء كحك العيد بدلا من صنعه، وعدم دخول المطبخ وتجنب الإرهاق، الحصول على الراحة بعد المجهود الكبير خلال شهر رمضان.

وشهد الفيديو انتشارا واسعا بعد أن نشرته رانيا يوسف وتحدثت فيه للسيدات، مما جعلها ضمن قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل"، لتعود من جديد داخل الترند.

ولاقت نصائح رانيا يوسف للسيدات في الفيديو الخاص بها، إقبالا كبيرا من النساء، اللاتي انهلن عليها بالتفاعلات مؤيدن ما قدمته من نصائح، منبهرات بأناقتها وبادلنها المعايدة، بينما اعترض البعض عليها، قالوا لها "هتبوظي الستات".

وظهرت رانيا يوسف خلال الفيديو، مرتدية زيا مناسبا لأجواء العيد وكأنه مزيج من القفطان المغربي والزي الفرعوني في ذات الوقت، أبيض اللون ومطعم باللون الذهبي، مزود بحزام عريض، مفتوح قليلا من عند اليد والرجل.

وكانت خلفية الفيديو، أغنية "ليلة" العيد لكوكب الشرق "أم كلثوم"، مختتمة رانيا يوسف الفيديو قائلة: "تيجوا يا ستات نشتري كحك العيد من برة وانا معاكوا، خلال اشتروا دماغكم ودلعوا نفسكم، النهاردة عيد كل سنة وانتم طيبين."

يذكر أن رانيا يوسف شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل “ملوك الجدعنة” مع مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، محمد التاجي، أيمن الشيوي، علاء قوقة، فرح يوسف، مريم أمين، عبد الرحمن القليوبي، ليلى حسين وعلوي الحسيني، وهو من تأليف عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.