تحرير محاضر في حملة على المحلات ببني سويف

وجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك والإقبال المتوقع على بعض الأنواع من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك.

حيث تبين من التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحية "تحت إشراف د. رشا خليفة مديرة الطب الوقائي بالإدارة الصحية" بعمل حملة على ثلاجات حفظ المجمدات ومحلات الأمن الغذائي ومحلات السوبر ماركت وبائعي الأسمال المدخنة والمملحة ومحلات تصنيع وبيع المخبوزات ومحلات الجزارة.

وقامت الحملة بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية مختلفة الأنشطة، حيث تم سحب 21 عينة مختلفة مابين أسماك ولحوم مجمدة ومخبوزات متنوعة "كعك وبسكوت وبيتي فور.." لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها، فيما تم تحرير 6 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المشآت و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول السلع الغذائية، فيما تم إعدام 20 كجم من الملح و10 كجم من الفاكهة لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

فيما قامت حملة بالمرور على مركز ناصر والمرور على 14 منشأة غذائية مختلفة الأنشطة"بسحب 24 عينة مختلفة مابين أسماك ولحوم مجمدة ومخبوزات متنوعة من كعك وبسكوت وبيتي فور لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها.

فيما تم تحرير 3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المشآت و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول السلع الغذائية،فيما تم إعدام 70 كجم من الأغذية لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.