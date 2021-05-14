الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير محاضر في حملة على المحلات ببني سويف

الدكتور محمد هانى
الدكتور محمد هانى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك والإقبال المتوقع على بعض الأنواع من السلع  الغذائية من اللحوم والأسماك.

حيث تبين من التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع  خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحية "تحت إشراف د. رشا خليفة مديرة الطب الوقائي بالإدارة الصحية" بعمل حملة على ثلاجات حفظ المجمدات ومحلات الأمن الغذائي ومحلات السوبر ماركت وبائعي الأسمال المدخنة والمملحة ومحلات تصنيع وبيع المخبوزات ومحلات الجزارة.

وقامت الحملة بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية مختلفة الأنشطة، حيث تم سحب 21 عينة مختلفة مابين أسماك ولحوم مجمدة ومخبوزات متنوعة "كعك وبسكوت وبيتي فور.." لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها، فيما تم تحرير 6 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المشآت و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول السلع الغذائية، فيما تم إعدام 20 كجم من الملح و10 كجم من الفاكهة  لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

فيما قامت حملة بالمرور على مركز ناصر والمرور على 14 منشأة غذائية مختلفة الأنشطة"بسحب 24 عينة مختلفة مابين أسماك ولحوم مجمدة ومخبوزات متنوعة من كعك وبسكوت وبيتي فور لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها.

 

فيما تم تحرير 3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المشآت و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول السلع الغذائية،فيما تم إعدام 70 كجم من الأغذية لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

بني سويف حملة الاسواق وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد هاني غنيم عيد الفطر المبارك

الأكثر قراءة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

وفاة الفنان محمد ريحان بعد إصابته بكورونا

الخارجية الأمريكية تشيد بجهود مصر في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف

جريمة مروّعة في الهرم.. وضع «الفلفل الأحمر» بأماكن حساسة بجسد زوجته ثم صورها عارية

«طوارئ» في 3 مستشفيات مصرية لاستقبال مصابي غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى