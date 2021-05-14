محافظ أسيوط: استمرار أعمال تعقيم دور العبادة والمنشآت العامة لمواجهة كورونا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه يجرى تكثيف أعمال تعقيم وتطهير دور العبادة وجميع المنشآت الحكومية والبنوك وماكينات الصرافة ضمن عمليات التعقيم الشاملة التي تقوم بها المحافظة للمنشآت الخدمية والمرافق الحيوية التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حيث نظمت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف المراكز والاحياء حملات لتعقيم وتطهير المساجد والمنشآت الحكومية والعامة ودور العبادة وترأس محمد بشير رئيس حي غرب بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أعمال التطهير مساجد المجذوب والرحمة وسنبل والجامع الكبير ومحطة قطارات أسيوط ومحطة الاتوبيس كما تم التنبيه على العاملين بالمساجد بالتشديد على إجراءات التطهير والوقاية الدورية والتأكد من التزام المصليين باتباع الإجراءات الوقائية من حيث ارتداء الكمامات الواقية والتباعد بين المصليين.

وأكد المحافظ أن تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات بالمحافظة خلال عدة اجتماعات سابقة لتسخير كافة الإمكانات لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي لمختلف المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والدينية وكافة المباني الحكومية والشوارع والميادين ومكاتب البريد والبنوك وتقوم بالتنسيق مع كافة الجهات لتحقيق أعلي معدلات من التطهير والتعقيم كإجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل فرصة العدوى حرصًا على سلامة المواطنين تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتساب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745.

حملات تطهير المساجد ومحطات القطار (10)

حملات تطهير المساجد ومحطات القطار (6)

حملات تطهير المساجد ومحطات القطار (4)

حملات تطهير المساجد ومحطات القطار (3)