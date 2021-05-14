فرحتكم تضاعف عملهم.. عمال النظافة في العيد: «ده موسم شغل»

مع بداية عيد الفطر المبارك، وحصول الكثير من المهن والوظائف على العطلات والإجازات الاحتفال بأيام العيد، يبدؤون هم الاستعداد لموسم عمل مكثف، فلا راحة في تلك الأيام بل عمل مستمر، ليسعد المواطنين بقضاء اوقاتهم في أجواء نظيفة، فهم «الجنود المجهولة» التي تكتمل بهم فرحة العيد.

خلال أيام العيد، يكون لعمال النظافة دورًا هامًا نستشعره بصورة كبيرة، ومع توافد العديد من المواطنين على الأماكن العامة والمنتزهات والميادين الرئيسية يظهر هذا الدور، فينشغل الجميع بالاحتفال وإلقاء القمامة في كل مكان، وينشغلون هم بجمع النفايات والتنظيف لكي يحظى المواطن ببيئة نظيفة خلال التنزه والاحتفال.

على طريق كورنيش بالإسكندرية، يمر على جميع الأركان يجر عربة صغيرة، وفي يديه مكنسة يفتش عن بقايا طعام أو اكواب تركها أحدًا في الطريق قد تزعج مواطن آخر يريد أن يستمتع بمكان نظيف، ليبدأ في جمع القمامة والمخلفات من الطريق.

يبدأ عم «محمد» عمله في في الصباح الباكر حيث لا وجود للعطلة في أيام العيد قائلًا: «العيد موسم شغل لازم نكون موجودين كلنا عشان نقدر نغطي المناطق كلها ويكون في متابعة باستمرار».

وأضاف لـ«الدستور» أن العمل في العيد بقدر أنه مجهد إلا أننا نسعد به، أن نكون سبب في نظافة مكان يتنزه فيه مواطن هو وأولاده، لافتًا إلى أن الكثير يثمن مجهودنا ولكن أيضًا هناك الكثير من عدم الاكتراث للنظافة من بعض المواطنين فيلقون المخلفات في الطريق وأماكن للجلوس رغم وجود سلات للقمامة بالقرب منهم، وهو ما يضاعف العمل علينا.

وفي قلعة قايتباي بمنطقة بحري بالإسكندرية، يجلس «عم إبراهيم» على مدخل اسوار القلعة المرتفعة، يرتدي أفرول وقبعة تحميه من الشمس، ويحمل جاروفًا ومكنسة، يراقب نظافة المكان، ويهرول مسرعًا إذا ألقى أحد الزائرين أي شيء ليلتقطها على الفور ليكون الموقع نظيفًا بصورة مستمرة.

يقول إبراهيم عبد الرازق، عامل نظافة في قلعة قايتباي، لـ« الدستور» إنه يبدأ العمل في التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث تكون الأعياد هو موسم للعمل فلا وجود للعطلات في تلك الأيام، بل جميع العاملين في مواقعهم، خاصة عمال النظافة لمتابعة نظافة الموقع الأثري باستمرار.

وأشار إلى أنه يتجول في المكان لكي يقوم بنظافة أو رفع أي تراكمات قمامة أو طعام، أو أي شيء، وعندما يتأكد من نظافة الموقع المسؤول، يجلس لبعض الدقائق ليكمل جولته مرة أخرى وذلك حتى انتهاء موعد العمل بالقلعة ليترك المكان نظيفًا تمامًا قبل الإغلاق.

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