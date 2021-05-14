قطر تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 590 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 151 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و93 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 212667 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم فحص 14139 حالات خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1964598 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 6393 حالة.

وسجَّلت قطر حالاتي وفاة جديدتين، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 524 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 590 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 205750.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 32120 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 1976748 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

رفع قيود كورونا

وفي وقتٍ سابق، أكدت وزارة الصحة القطرية، أن البلاد سترفع القيود المترتبة على فيروس كورونا المستجد على 4 مراحل.

وكشفت الصحة القطرية عن أن المرحلة الأولى ستبدأ في في 28 مايو الجاري، ويمكن أن تقدم إلى 23 من الشهر ذاته، إذا تم الالتزام بالاشتراطات الصحية وخاصة خلال فترة عيد الفطر.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الرابعة ستكون في 30 يوليو، وستكون مدة كل مرحلة ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على التطعيم في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اليومية مع بعض القيود.

ارتفاع الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن مئات الأشخاص يتعرضون كل يوم للمرض نتيجة الإصابة بـ"كوفيد- 19"، وتتطلب حالات الكثير منهم الدخول للمستشفى لتلقي العلاج، وأضاف البيان: "شهدنا منذ الأول من فبراير تضاعف أعداد مرضى كوفيد-19 الذين يتم إدخالهم المستشفى".

وأشارت "الصحة القطرية" إلى أن سياسة الحجر الصحي التي يتم تطبيقها في دولة قطر للمسافرين العائدين من الخارج مكنت الدولة من تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس إلى دولة قطر لعدة أشهر، مضيفة: "إلا أننا نشهد حاليًا في دول المنطقة ودولة قطر تسجيل حالات إصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس القادمة من جنوب إفريقيا".