الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حواجز حديدية وفرد أمن بمدخل كافه الشواطئ العامة في مطروح (صور)

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

شهدت شواطئ مدينة مرسي مطروح، ثاني أيام عيد الفطر المبارك انتشار أمني مكثف في جميع الشواطئ العامة وكورنيش مدينة مرسي مطروح.

وقامت مديرية أمن مطروح، بوضع حواجز حديدية لغلق الشواطئ العامة بالإضافة إلى وضع فرد أمن بمدخل كل شاطئ لعدم نزول المواطنين إلي الشواطئ. 

وفي ثاني أيام عيد الفطر المبارك، خلت الشواطئ العامة والمتنزهات  وكورنيش مدينه مرسي مطروح من المواطنين التزاما بالقرارات الصادرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان اعلامي سابق له، على التزام أهالي مطروح وزائريها بكافة القرارات بجميع مدن ومراكز المحافظة وإدراكهم لأهمية الالتزام حفاظا على سلامتهم وصحتهم، مشددًا على رؤساء المدن بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالإغلاق في التاسعة مساء، ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، مؤكدا علي استمرار الحملات اليومية على المقاهي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة. 

وشدد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أصحاب المقاهي بالالتزام لعدم تعرضهم للمسألة القانونية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة للاطمئنان على توافر كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز.

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
مطروح
مطروح
مطروح شواطئ مطروح انتشار امني مكثف كورنيش مدينة مرسي مطروح عيد الفطر

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