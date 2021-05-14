الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تقدم إرشادات مهمة لمرضى السكر في عيد الفطر

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدد من الإرشادات لمرضى السكر في عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى ضرورة سؤال الطبيب عن جرعات العلاج والنظام الغذائى المناسب بعد رمضان.

وأشارت إلى عدم الإكثار من تناول الكحك وعدم إضافة السكر عليه، لكونه يرفع السكر والدهون في الجسم، كما نصحت بممارسة الرياضة لحرق السعرات الحرارية وتجنب ارتفاع السكر في الدم.

ونصحت بضرورة تناول أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات لإنها تقلل معدل السكر في الدم، وتناول الكثير من السوائل غير السكرية وتجنب المشروبات الغذائية، مع ضرورة الحرص على قياس السكر في العيد.

وأشارت إلى أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المواطنين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر.

الصحة إرشادات لمرضى السكر عيد الفطر المبارك جرعات العلاج النظام الغذائى المناسب بعد رمضان عدم الاكثار من تناول الكحك ممارسة الرياضة

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