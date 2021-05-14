الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى في مواجهات مع الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بحالات الاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية لمسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلى، في عدة مناطق من الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي بالقدم، في مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، بعد قمع الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان على القدس وغزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وصول إصابات بالرصاص الحي إلى مستشفى الخليل في الضفة.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة في عدة مناطق من الخليل، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى ووصفت إصابتهم بالمتوسطة، فيما شهد محيط حاجز الريش بالمنطقة الجنوبية من المدينة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق في مواجهات اندلعت مع الاحتلال على مدخل البلدة، كما قمعت مسيرة في مخيم الغروب، واقتحمت عددا من منازل المواطنين على المدخل الرئيس للمخيم، مطلقة الاعيرة المطاطية والقنابل الصوتية والغازية، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

كما أصيب، اليوم 4 مواطنين على الأقل بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مواجهات اندلعت على حاجز حوارة، عقب استهداف المشاركين في مسيرة انطلقا نصرة للأقصى وقطاع غزة، وفقا لوكالة وفا.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، الامر الذي ادى الى اصابة اربعة مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالمعدني والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وكانت وزراة الصحة الفلسطينية، أعلنت فى وقت سابق من اليوم ، أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء المواجهات اليوم في الضفة الغربية.

و اندلعت مواجهات بين فلسطينيين تداعوا للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات إسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع القصف الإسرائيلى فى قطاع غزة.

كما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في الخليل وجنين وغيرها.

فيما أصيب عشرات المواطنين، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قريتي مادما وبورين جنوب نابلس.

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