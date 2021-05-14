ارتفاع أسعار الذهب العالمية يؤثر على الأسعار المحلية

في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك في منتصف التعاملات ارتفاعًا نتيجة ارتفاع البورصات العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك بسبب ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب أزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي ويهتم المواطنون بترقب الأسعار من حين لآخر.

أسعار الذهب المحلية

وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور"، أن أسعار الذهب سجلت سعرا يبدأ من ٦٧٨ جنيها للعيار ١٨ وسجل عيار 21 نحو ٧٩١ جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو ٩٠٤ جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن هناك ارتفاعا في أسعار الجنيه الذهب، حيث سجلت سعر ٦٣٢٨ جنيها، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو ١٨٣٥ دولارا.



وأشار نادي نجيب، إلى أن أسعار الذهب المحلية تتأثر بأسعار الذهب العالمية وتطورات الأوضاع الاقتصادية.



أسعار الذهب العالمية

زادت أسعار الذهب الجمعة 14 مايو على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعًا.



وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأونصة. وزادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار.