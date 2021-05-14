إقبال كبير على مراكز تقديم لقاحات كورونا في بنى سويف (صور)

شهدت مراكز تلقى اللقاح الست الجديدة بعد افتتاحها وتشغيلها بمحافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين توافدوا عليها للتطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا بعد تلقيهم رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد مراكز للحصول على اللقاح عقب التسجيل وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتشمل المراكز وهى مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي بمركز ناصر ، ومركز بقرية قاى بمركز اهناسيا ، ومركز بقرية قوم ادريجة بمركز الواسطى ، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا ، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة الفشن ، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل بمركز سمسطا.

وعبر المواطنون عن شكرهم وسعادتهم بافتتاح تلك المراكز والتى سهلت حصولهم على اللقاح بعد قربها من محل إقامتهم عقب التسجيل للحصول على اللقاح موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللقيادة السياسية على توفير اللقاح للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصول المواطنين على اللقاح بتلك المراكز ، مع أهمية متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتزام المواطنين بوسائل الحماية الشخصية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وذويهم ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ، لاسيما جهودها الكبيرة في توفير لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا ، وتسهيل حصول المواطنين عليه

وجدد المحافظ مناشدته للموطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المواطنين ،مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، وذلك يساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس ، مشيدا بالجهد المخلص المبذول من جيش مصر الأبيض بالمنظومة الصحية بالمحافظة في مواجهة الفيروس.

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