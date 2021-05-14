الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان يبهر المشاهدين.. ومغردون: «حاجة عظمة»

مسرحية مدرسة المشاغبين
مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان

بعد ٤٧ عاما تم عرض النسخة الملونة من مسرحية مدرسة المشاغبين، التي أبهرت إفيهاتها المصريين، حيث يعيشون عليها حتى الآن، وهى الضيف الحاضر في كل أعياد المصريين، وخصوصا في ظل فترة انتشار فيروس كورونا المستجد والتزام المواطنين المنازل. 


لتنشر منصة «شاهد» فيديو دعائياً للمسرحية عبر حسابها الرسمي "تويتر" تظهر فيه لقطات بتقنية الألوان لأول مرة بعد ترميمها باستخدام تكنولوجيا حديثة، من أجل أن تظهر ملابس الممثلين والديكورات بألوانها الحقيقية، حفاظاً على المسرحية وتقديمها لأجيال لا تعرفها، بعد أن كانت تعرض بالأبيض والأسود.

ولاقت الفكرة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي،  وتفاعل قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك المفاجأة، لا سيما وأن المسرحية تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة حتى الآن، حيث تعرض كل موسم عيد عبر شاشات التلفزيون ويترقبها الجمهور بشكل دائم، غرد احد رواد موقع تويتر: "‏بجد مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان عاالم تاني"، وعلق أبو زيد: "‏مدرسة المشاغبين بالألوان، عظمة والله".

مسرحية «مدرسة المشاغبين» عرضت لأول مرة على المسرح عام 1973، من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى وسهير البابلي وعبد الله فرغلي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي.

مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان مدرسة المشاغبين عادل امام تطبيق شاهد العيد

الأكثر قراءة

بعد تحليل عبدالله رشدي الاغتصاب الزوجي مقابل المال.. مغردون: «من عجائب الزمن»

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان يبهر المشاهدين.. ومغردون: «حاجة عظمة»

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

بينهم والدة 3 متهمين.. تفاصيل ضبط وإحضار 14 متهما بواقعة «كفن عين شمس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وإصابة 25 بالخليل

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين