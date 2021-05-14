عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان يبهر المشاهدين.. ومغردون: «حاجة عظمة»

بعد ٤٧ عاما تم عرض النسخة الملونة من مسرحية مدرسة المشاغبين، التي أبهرت إفيهاتها المصريين، حيث يعيشون عليها حتى الآن، وهى الضيف الحاضر في كل أعياد المصريين، وخصوصا في ظل فترة انتشار فيروس كورونا المستجد والتزام المواطنين المنازل.



لتنشر منصة «شاهد» فيديو دعائياً للمسرحية عبر حسابها الرسمي "تويتر" تظهر فيه لقطات بتقنية الألوان لأول مرة بعد ترميمها باستخدام تكنولوجيا حديثة، من أجل أن تظهر ملابس الممثلين والديكورات بألوانها الحقيقية، حفاظاً على المسرحية وتقديمها لأجيال لا تعرفها، بعد أن كانت تعرض بالأبيض والأسود.

ولاقت الفكرة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك المفاجأة، لا سيما وأن المسرحية تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة حتى الآن، حيث تعرض كل موسم عيد عبر شاشات التلفزيون ويترقبها الجمهور بشكل دائم، غرد احد رواد موقع تويتر: "‏بجد مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان عاالم تاني "، وعلق أبو زيد: "‏مدرسة المشاغبين بالألوان، عظمة والله".

مسرحية «مدرسة المشاغبين» عرضت لأول مرة على المسرح عام 1973، من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى وسهير البابلي وعبد الله فرغلي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي.