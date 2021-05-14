السعودية تغلق 1175 مسجدًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن إغلاق مسجدين مؤقتًا في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت حالتين تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة 1175 مسجدًا.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم مسجدين مؤقتاً في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين".

وأشارت إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 97 يومًا، بلغ 1175 مسجدًا، تم فتح 1168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.

إصابات كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، تسجيل 1.116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 430 ألفًا و505 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 1.129 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 414 آلاف و139 حالة.

كما سجَّلت السعودية 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 7.122 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 9.244 حالة، من بينها 1.344 حالة حرجة.

منحنى الإصابات

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عدم رصد أي حالة وفاة مرتبطة بشكل مباشر باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبد العالي، إن "منحنى الإصابات في المملكة ما زال متذبذبا"، مشيرًا إلى أن "نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية".

وأضاف: "على جميع المصابين من ضمن هذه الفئات وكذلك المصابين بأمراض الكلى، أن يبادروا لأخذ اللقاحات لوقايتهم وسلامتهم، لأن فرص الإصابة لمن تلقوا اللقاح أقل من غيرهم بكثير، وفي حال إصابتهم بعد أخذ اللقاح فلن يصلوا إلى مرحلة المرض الشديد والدخول في حالة حرجة أو الوفاة".

وتابع: "لا توجد موانع لأخذ اللقاح، فهو لا يتعارض مع أي مرض، ولا يتعارض مع الحساسية، ولا يتعارض مع الحمل، ونشدد على أهميته لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لأنه سيحميهم من المرض الشديد الذي قد يتعرضون له عند الإصابة".

وأكد أن "اللقاحات تعد أقوى الأسلحة في مواجهة الجائحة"، كاشفا عن أن "مراكز لقاحات كورونا ستكون متاحة وستعمل في أيام العيد لتقديم اللقاحات، لتكون الفرحة فرحتين في العيد، فرحلة أخذ اللقاح قصيرة ولا تأخذ الكثير من الوقت".