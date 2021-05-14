الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الإنتاج الحربى: مستمرون فى دعم منظومة مراكز تجميع الألبان

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي استمرار الوزارة في دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان من خلال شركاتها التابعة التي تعمل على تلبية احتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها وفق أرقى المعايير.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذا المشروع يحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية نظراً لأنه يساهم في الحفاظ على الثروة القومية من الألبان التى تنتج بالدولة وما يحققه من مردود غذائي عالي الجودة من خلال توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات صحية وآمنة وأسعار منافسة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة الوزارة في تنفيذ المشروع تأتي في ضوء بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة الإنتاج الحربي ممثلة فى شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعي المصري للبدء فى تطوير عدد من مراكز تجميع الألبان، موضحًا أن الشركة (مصنع 99 الحربى) ستقوم في إطار هذا التعاون المشترك بتصنيع وتركيب المعدات والمستلزمات اللازمة لعدد من المراكز من خلال التكنولوجيات المتاحة لديها وكذا المتوفرة بالشركات الشقيقة، مضيفًا أنه تم صدور أوامر إسناد للبدء فى (71) مركزًا بمختلف المحافظات ما بين مراكز تابعة لوزارة الزراعة ومراكز تابعة للقطاع الخاص.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن وزارة الإنتاج الحربى تؤمن بضرورة التعاون مع كل مؤسسات الدولة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية التى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول، مضيفًا أن مشاركة الوزارة في مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان تعد بمثابة فرصة مهمة لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع.

وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وزارة الانتاج الحربي محمد عيد بكر الانتاج الحربى

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