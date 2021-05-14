العثور على جثة بائعة خبز مشنوقة داخل شقتها بشبرا الخيمة

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، على جثة بائعة خبز مشنوقة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة ثان شبر الخيمة.

جرى نقل الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعى للتشريح وبيان سبب الوفاة، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الواقعة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من بائعة خبز بدائرة القسم، بعثورها على جثة شقيقتها داخل الشقة محل سكنهما.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثي أشرف عليه العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين عثور بائعة خبز 22 عاما، على جثة شقيقتها "رشا.ع.ع"، 25 عاما، مسجاة على ظهرها داخل غرفة نومها، داخل الشقة محل سكنهما بدائرة القسم، ووجود آثار خنق حول الرقبة، كما تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وبسؤال شقيقتها حول الواقعة، أضافت بأنها وشقيقتها يقومان بتصنيع الخبز داخل شقتهما ثم تقوم هي ببيعه للزبائن، وتابعت بأنها يوم الواقعة وبعد الانتهاء من تصنيع الخبز، حملته وخرجت لبيعه، وعندما عادت إلى الشقة وجدت الباب مفتوحا، كما وجدت شقيقتها داخل غرفة نومها ملقاة على الأرض، وبفحصها تبين أنها فارقت الحياة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، وبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة العامة بالدفن.

فيما يكثف رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية جهودهم لكشف غموض الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة لفحصها ومعرفة المترددين على شقة المجني عليها وقت ارتكاب الواقعة للوصول إلى الجانى الحقيقى وتقديمه للعدالة