الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

إيرادات أفلام عيد الفطر 2021.. رامز جلال يتصدر السباق

أحمد نوتردام
أحمد نوتردام

شهدت محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية زيادة معدلات البحث على إيرادات أفلام عيد الفطر 2021 والذي ينافس فيه 3 أفلام مختلفة على رأسهم أحمد نوتردام للفنان رامز جلال وديدو للفنان كريم فهمي.

وترصد جريدة الدستور خلال التقرير التالي تفاصيل إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، والتي تصدرها الفنان رامز جلال بفيلمه الجديد “أحمد نوتردام”.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2021

رامز جلال الأول في شباك التذاكر

نقدم لمتابعي الدستور تفاصيل إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، حيث اعتلى فيلم "أحمد نوتردام" للنجم رامز جلال صدارة إيرادات شباك التذاكر المصري خلال أول 24 ساعة من موسم عيد الفطر المبارك، وجمع الفيلم في يومه الأول  غيرادات قدرت بقيمة، مليون جنيه و668 ألفا في صدارة الترتيب ويمثل الفيلم عودة لرامز جلال من جديد بعد غياب لفترة، والفيلم الجديد من بطولة من خالد الصاوي، وغادة عادل، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف لؤي السيد،ومن إخراج محمود كريم ويقدم الفيلم تجربة جديدة تمزج بين الكوميديا والرعب.

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كريم فهمي ينافس بقوة بديدو

وحل الفنان كريم فهمي في المركز الثاني بشباك التذاكر بإيرادات أفلام عيد الفطر 2021 خلال أول أيام العيد، محققا خلال أول أيام العيد إيرادات قدرت بـ 870 ألف جنيه ويشارك في البطولة كلا من حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، هدى المفتي، كما يتواجد في الفيلم عدد من ضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد وأحمد فهمي والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي.

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دينا الشربيني الثالث

وقبعت الفنانة الشابة دينا الشربيني في المركز الثالث في أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلمها "ثانية واحدة" حيث حققت إيرادات مرضية خلال أول أيام العيد وجمعت 265 ألف في الفيلم الذي تقدمه برفقة كلا من الفنان محمود حميدة، وسوسن بدر، و وويز،و وعلا رشدي ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد، في عمل رومانسي كوميدي.

وشهدت إيرادات أفلام عيد الفطر 2021 استمر فيلم "وقفة رجالة" في السينيمات رغم عرضه قبل عدة اشهر وهو من بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وحقق رغم تواجده منذ فترة إيرادات بقيمة 18 ألف جنيها.

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