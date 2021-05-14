«بيطري الشرقية»: تحصين 73 ألف و890 طائر ضد أنفلونزا الطيور

أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال شهر إبريل الماضي، بتحصين 73 ألفًا و890 طائرًا ضد مرض إنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 564 منزلًا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها، قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بتنظيم 240 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

و كان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة قد اشار إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق لمراجعة المنتجات المعروضة و التأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 3 منشأت غذائية مخالفة بحي ثان الزقازيق ما بين (كشك - مخزن حلويات – مخزن عصائر) لإدارتها بدون ترخيص وعدم مراعاتها للإشتراطات الصحية والبيئية و تمثل خطراً داهما على الصحة العامة للمواطنين.