«حدوتة آخر الليل».. حواديت لشخصيات مصرية بثقافة سوهاج

تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الاهتمام بالمسرح والعمل على تنمية مواهب الشباب بفرع ثقافة سوهاج من خلال فعاليات الموسم المسرحى الجديد، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث بدأ الموسم بالعرض المسرحى "حدوتة آخر الليل" لفرقة بيت ثقافة جرجا، تأليف تحمد الصعيدي، أشعار أشرف الخطيب، موسيقى وألحان إسلام أسامة، ديكور وملابس عبد الناصر أحمد، إخراج محمود شلبي.

تدور أحداث العرض في إطار حواديت لشخصيات مصرية شعبية تم سردها على لسان الشخصيات، حينما قامت كل شخصيه بسرد قصتها في رسالة وإلقائها في صندوق داخل ضريح ولي من الأولياء، ثم يظهر كاتب مسرحي يقوم بمساومه الخادم على فتح الصندوق ولكنه يرفض، وبعد مناقشات ومفاجأه غير متوقعه يقوم الخادم بتسليم الصندوق.

العرض بطولة رأفت رشدي بيشوي روماني، صلاح الخطيب، محمد البدري، الاء عاصم، ألاء نصار، رفاعي شعبان، أحمد ناصر، اريج احمد، هاجر محمد، نجوى شعبان، والطفلين بيشوي وسيفين.

تقام العروض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفى ضوء المواعيد المقررة لممارسة الأنشطة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض الموسم المسرحي الجديد، والذي يشرف عليه المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث يتضمن الموسم هذا العام 126 عرض مسرحي لفرق القوميات والقصور والبيوت ونوادي المسرح، بالإضافة لعروض التجارب النوعية، وقد تم إنتاج 17 عرض من إجمالي العروض وجارى إنتاج الباقي منها.

تقسم العروض على الأقاليم الستة التابعة للهيئة، حيث يقام بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي عدد (28) عرض، (7 عروض لفرق فرع ثقافة القاهرة، 8 عروض لفرق فرع ثقافة الجيزة، 6 عروض لفرع ثقافة القليوبية، 4 عروض لفرق فرع ثقافة الفيوم، 3 عروض لفرق فرع ثقافة بنى سويف)، وبإقليم شرق الدلتا عدد (24) عرض، (7 عروض لفرق فرع ثقافة الدقهلية، 4 عروض لفرق فرع ثقافة دمياط، 8 عروض لفرق فرع ثقافة الشرقية، 5 عروض لفرق فرع ثقافة كفر الشيخ)، وبإقليم غرب ووسط الدلتا عدد (24) عرض، (8 عروض لفرق فرع ثقافة الإسكندرية، 7 عروض لفرق فرع ثقافة الغربية، 3 عروض لفرق فرع ثقافة المنوفية، 5 عروض لفرق فرع ثقافة البحيرة، 1 عرض لفرق فرع ثقافة مطروح)، بجانب عدد (21) عرض بإقليم وسط الصعيد، (10 عروض لفرق فرع ثقافة أسيوط، 5 عروض لفرق فرع ثقافة سوهاج، 3 عروض لفرق فرع ثقافة المنيا، 3 عروض لفرق فرع ثقافة الوادي الجديد)، وعدد (19) عرض بإقليم جنوب الصعيد، (6 عروض لفرق فرع ثقافة الأقصر، 7 عروض لفرق فرع ثقافة قنا، 3 عروض لفرق فرع ثقافة أسوان، 3 عروض لفرق فرع ثقافة البحر الأحمر)، بالإضافة لعروض إقليم القناة وسيناء والتي يبلغ عددها (10) عروض (2 عرض لفرق فرع ثقافة السويس، 4 عروض لفرق فرع ثقافة بورسعيد، 4 عروض لفرق فرع ثقافة الإسماعيلية).