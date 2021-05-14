مباحثات بين أمريكا وكوريا الجنوبية حول قضايا التحالف بين سول وواشنطن

قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية بسيئول "بارك كيونغ-مي" اليوم الجمعة إن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" أجرى اليوم مناقشات متعمقة مع مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية "أفريل هاينز"، التي تزور كوريا الجنوبية حاليًّا، حول القضايا المتعلقة بالتحالف الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقضايا كوريا الشمالية.

واستقبل الرئيس "مون" مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية "هاينز" في مكتبه في سول، حيث أعرب عن أمله في أن يتطور التعاون بين سيئول وواشنطن في مجال الاستخبارات وأن يتعزز التحالف بين البلدين، حسبما ذكرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي.

وأكد "مون" أن التحالف بين سيئول وواشنطن لا يتعلق بالأمن فحسب، بل يتعلق أيضًا بالقيم العالمية مثل الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان.

وقالت "بارك" في بيان صحفي دون الخوض في التفاصيل إن الجانبين "تبادلا أيضا الآراء الواسعة والمعمقة" حول القضايا المعلقة بين البلدين والأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.

تجري السلطات الدفاعية في كوريا الجنوبية وأمريكا حوارا ثنائيا منتظما هذا الأسبوع لبحث القضايا العالقة بشكل شامل بين الجانبين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

يذكر أنه بدأ الأربعاء الماضي حوارالدفاع المتكامل الـ19 بين كوريا الجنوبية وأمريكا وهو الأول من نوعه منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة في واشنطن.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن المحادثات التي تستمر يومين ستشمل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتحالف الثنائي، بما في ذلك الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية ووضع الدفاع المشترك ونقل السيطرة على العمليات في زمن الحرب.

وخلال الاجتماع، من المتوقع أن تطلع الولايات المتحدة كوريا الجنوبية على نتيجة مراجعة سياسة واشنطن بشأن كوريا الشمالية وبحث التنسيق مع سول.

ومن بين القضايا المحتملة على جدول الأعمال التدريبات العسكرية المشتركة.