خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

تداولت أنباء مساء أمس الخميس عن بدء العملية البرية للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وهي الأنباء التي سببت صدمة لما لها من تداعيات خطيرة على شكل المعركة، وعددالقتلى فيها. ثم تبين صباح اليوم أنا ما تم تداوله خدعة من الجيش الإسرائيلي

خدعة من الجيش الإسرائيلي

بدأت العملية في ساعة متأخرة من مساء أمس، قرابة الساعةالتاسعة مساء ، عندما بدأت كتيبتان من الدبابات وكتيبة جولانيبالتقدم باتجاه السياج الحدودي حول شمال قطاع غزة، وسمعصوت الدبابة ومحركات ناقلات الجنود المدرعة بشكل جيد داخلالقطاع، بالإضافة إلى أن الدبابات تحركت بالقرب من المستوطناتالإسرائيلية بحيث أضاءت أضواء سياج المستوطنات الدباباتوناقلات الجند المدرعة لبضع دقائق، متجهة نحو المنطقة.

كل هذا دفع قادة حماس والجهاد على ما يبدو إلى تقدير أن هجومًابريًا إسرائيليًا قد بدأ. تعزز تقدير الفلسطينيين نتيجة تصريحالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن مهاجمة القوات الجويةوالبرية للقطاع.

المقاتلات والمدرعات تهاجم "المترو"

مع تقدم الدبابات وناقلات الجنود المدرعة باتجاه السياج الخارجيوراء الحاجز تحت الأرض (محور هوفر) ، دخلت حوالي 160 طائرةمقاتلة وطائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو في طائرة هجوميةعلى مشارف مدينة غزة ، وكانت تستهدف في المقام الأول ما يسميهالجيش الإسرائيلي "المترو" ؛ هذه هي أنفاق الحركة التي بنتهاحماس والجهاد على أطراف وداخل مدينة غزة والتجمعات الأخرىفي قطاع غزة ، حتى يتسنى لأبنائها التنقل سرا من قطاع إلى قطاعدون أن يصابوا من الجو.

قامت حماس ببناء مثل هذه المجموعة الضخمة تحت الأرضاستعدادًا لاحتمال جولة أخرى يدخل فيها الجيش الإسرائيلي إلىقطاع غزة. ولكن في السنوات الأخيرة، طور سلاح الجو الإسرائيليأيضًا قدرات جديدة لرصد التحركات السرية الفلسطينية

نتائج الخدعة

ضرب سلاح الجو الإسرائيلي الليلة 150 هدفا من أهداف حماس،ولم يعرف بعد عدد العناصر الذين أصيبوا أو حوصروا داخل الأنفاق، لكن أولئك الذين خرجوا إلى السطح أصيبوا بنيران أرضية أوجوية. وكانت دبابات الجيش الإسرائيلي وناقلات الجند المدفعيةومدافع عيار 155 ملم في انتظارهم، ورصدت الطائرات بدون طيارالمجهزة بأنظمة الرؤية الليلية التحركات ووجهت النيران من الأرض. وكانت مجموعات من مقاتلي ماجلان ، بينهم قناصة وقاذفاتصواريخ جيل ، في انتظارهم في المنطقة.

لم يضطر أي مقاتل إسرائيلي للدخول على الأرض تقريبًا لعبورالخط الحدودي بين الأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل وقطاع غزةالذي تسيطر عليه حماس) ، ولكن خلف هذا الخط ومحاذاة له ، بينهوبين "الحاجز" تحت الأرض والسور فوقه ، به مجموعة معدةمسبقًا من مواقع الدبابات وسد ترابي يمكن للقوة أن تعمل من خلالهوتضرب أهدافها بدقة كبيرة بينما تكون محمية نسبيًا من الصواريخالمضادة للدبابات وقذائف الهاون.

أسفرت العملية عن إصابة عدة فرق مضادة للدبابات وفرق مراقبةوعدد من أطقم قذائف الهاون الفلسطينية. وسيتم توضيح الأرقامالدقيقة لمدى الهجوم لاحقًا ، لكن لا يبدو أنها أعداد كبيرة جدًا. الصدمة كانت صدمة نفسية وتعطيل كبير لحركة حماس.

لا يزال من السابق لأوانه الحكم على التأثير طويل المدى للعملية ،لكن من الواضح تمامًا أن الجيش الإسرائيلي قد طبق هنا بطريقةمركزة ولأول مرة عقيدة جديدة للقتال وهي عمليات قاتلة متعددةالأبعاد ، حيث يعمل مقاتلون من جميع الأسلحة معًا.