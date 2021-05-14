إصابة أكثر من 100 فلسطينى في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء المواجهات اليوم في الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين تداعوا للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع القصف العدواني فى قطاع غزة.

كما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في الخليل وجنين وغيرها.

من جانبها، أعلنت حركة فتح عن مسيرات في المدن الفلسطينية تجاه نقاط التماس مع إسرائيل.

ولفتت حركة فتح إلى وقوع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة شمال جنين.

كما أكدت في بيان لها أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وحولته إلى ثكنة عسكرية.

ودعت الحركة إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية الفلسطينية التي تحققت في تفاهمات القاهرة، وجسدتها معركة الدفاع عن القدس.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار إسرائيل فى قصفها العنيف على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، جوا وبرا وبحرا، مما أدى إلى مقتل ما يقارب 119 شخصا بينهم أطفال، في حين لقي 9 مصرعهم على الجانب الإسرائيلي جراء الصواريخ التي أطلقت منذ القطاع منذ مساء الإثنين الماضي.

وأفادت قناة العربية بأن حشودا عسكرية وبرية احتشدت عند الحدود مع القطاع دون وجود مؤشرات لأي اجتياح أو عمليات توغل.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف عدة مواقع لقياديين في حماس، فضلا عن أنفاق عدة تحت الأرض في غزة.

إلى ذلك، يستمر التوتر والعنف في البلدات المختلطة بين العرب واليهود، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 100 من فلسطينيي الداخل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، بإطلاق قذائف هاون من قطاع غزة على مستوطنتي إيرز وزكيم.

وقامت سرايا القدس بقصف موقعي إيرز وزكيم بعدة قذائف من الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام، صباح اليوم الجمعة، استهداف مصنع الكيماويات بنير عوز بطائرة شهاب الانتحارية، وفقا لما أوردته دنيا الوطن.