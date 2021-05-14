الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«القرد كثيف الشعر».. عرض مسرحي يتناول إشكالية العدالة الاجتماعية المفقودة

عرض القرد كثيف الشعر
عرض القرد كثيف الشعر

تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة لاكشاف وتنمية مواهب الشباب في مجال المسرح بفرع ثقافة سوهاج، حيث أطلقت فعاليات الموسم المسرحى الذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالعرض المسرحى "القرد كثيف الشعر" لفرقة سوهاج القومية، تأليف يوجين اونيل إعداد اندرو اسحق، سينوغرافيا أحمد ابو طالب، أشعار محمد كمال، وألحان بهاء صبحي، استعراضات مارك صفوت، ومن اخراج محمود الهواري، يقدم العرض فكرة معاناة طبقة الوقاديين على مركب نزهة، من ظلم الطبقة الرأسمالية الظالمة.

 يتناول النص إشكالية العدالة الاجتماعية المفقودة وفكرة الانتماء، ويفسرها البعض تفسيرا اجتماعيا على أنها الصراع بين طبقة الرأسماليين المسيطرة التى تمثلها الفتاة ميلدرد ووالدها صاحب مصانع الصلب وطبقة العمال الفقيرة الكادحة التى يمثلها يانك ومجموعة الوقادين، بالإضافة إلى تطرقها للصراع بين القديم الجميل الذى يمثله "بادى" والحاضر المتوحش الذى يمثله "يانك"، حيث تبدأ مأساة بطل العرض "يانك" الذى يعمل كرئيس العمال على الباخرة، وهو شخص قوى العضلات، من خلال مقابلته مع ابنه المليونير، حين يكتشف نوعاً آخر من البشر، ومن ثم يأخذ دوره فى مناهضة ظلم الطبقة الرأسمالية ليصير فى النهاية إلى المصير المحتوم وهو الموت، فيما يساعده "لونج" أحد العمال وهو الثائر الذى يحمل راية الثورة على الأوضاع الظالمة.

تقام العروض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفى ضوء المواعيد المقررة لممارسة الأنشطة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض الموسم المسرحي الجديد، والذي يشرف عليه المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث يتضمن الموسم هذا العام 126 عرض مسرحي لفرق القوميات والقصور والبيوت ونوادي المسرح، بالإضافة لعروض التجارب النوعية، وقد تم إنتاج 17 عرض من إجمالي العروض وجارى إنتاج الباقي منها.

الهيئة العامة لقصور الثقاف فرع ثقافة سوهاج الفرد كثيف الشعر عروض مسرحية في المحافظات تنمية مواهب الشباب

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