الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: إعطاء 56.4 جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إعطاء 56.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن. 

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ  01ر1 مليون  جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، ومن المتوقع أن تستغرق البرازيل ثمانية أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. 

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 16 أسبوعا. 
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 4ر15 مليون حالة، والوفيات 430 ألفا و417 حالة. 
ومر عام و11 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل، يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 74592 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و2383 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البرازيل منذ بدء الجائحة 15.4 مليون، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 430417.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، إعطاء 7 .54 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ970 ألفا و580  جرعة في اليوم الواحد.

إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

جونز هوبكنز الأمريكية كورونا اللقاح البرازيل عدوي

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