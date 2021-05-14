الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وإيقاف تشغيل لـ 3 منشآت غذائية مخالفة بمدينة الزقازيق

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وأتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة و التفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق لمراجعة المنتجات المعروضة و التأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 3 منشأت غذائية مخالفة بحي ثان الزقازيق ما بين (كشك - مخزن حلويات – مخزن عصائر) لإدارتها بدون ترخيص وعدم مراعاتها للإشتراطات الصحية والبيئية و تمثل خطراً داهما على الصحة العامة للمواطنين.

وبالعرض على المحافظ لإتخاذ مايلزم قانوناً حيال المنشآت الغذائية المخالفة، ليقرر المحافظ غلق وإيقاف تشغيل تلك المنشآت ، مؤكداً أنه لن يسمح بالتهاون في صحة المواطنين.

شدد محافظ الشرقية علي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمتابعة تنفيذ إجراءات الغلق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

و كانت مديرية الصحة بالشرقية قد قامت بتنظيم احتفالية لتكريم الممرضة المثالية بكل مستشفى وإدارة صحية بنطاق المحافظة، و كذلك تكريم عدد من أعضاء هيئة التمريض المتميزين بمنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية وورود، تقديرا لدورهم المخلص وجهودهم المبذولة في مواجهة جائحة كورونا وكذلك في تقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفيات، وذلك تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمى للتمريض.

الشرقية محافظ الشرقية الإجراءات القانونية حملات تفتيشية ممدوح غراب الرعاية الصحية الاشتراطات الصحية وكيل وزارة واجهة جائحة كورونا

الأكثر قراءة

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

«طوارئ» في 3 مستشفيات مصرية لاستقبال مصابي غزة

جريمة مروّعة في الهرم.. وضع «الفلفل الأحمر» بأماكن حساسة بجسد زوجته ثم صورها عارية

مقتل 7 إسرائيليين إثر القصف الصاروخى من غزة

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى