غلق وإيقاف تشغيل لـ 3 منشآت غذائية مخالفة بمدينة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وأتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة و التفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق لمراجعة المنتجات المعروضة و التأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 3 منشأت غذائية مخالفة بحي ثان الزقازيق ما بين (كشك - مخزن حلويات – مخزن عصائر) لإدارتها بدون ترخيص وعدم مراعاتها للإشتراطات الصحية والبيئية و تمثل خطراً داهما على الصحة العامة للمواطنين.

وبالعرض على المحافظ لإتخاذ مايلزم قانوناً حيال المنشآت الغذائية المخالفة، ليقرر المحافظ غلق وإيقاف تشغيل تلك المنشآت ، مؤكداً أنه لن يسمح بالتهاون في صحة المواطنين.

شدد محافظ الشرقية علي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمتابعة تنفيذ إجراءات الغلق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

و كانت مديرية الصحة بالشرقية قد قامت بتنظيم احتفالية لتكريم الممرضة المثالية بكل مستشفى وإدارة صحية بنطاق المحافظة، و كذلك تكريم عدد من أعضاء هيئة التمريض المتميزين بمنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية وورود، تقديرا لدورهم المخلص وجهودهم المبذولة في مواجهة جائحة كورونا وكذلك في تقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفيات، وذلك تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمى للتمريض.