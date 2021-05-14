الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلغاريا: قادرون على تحقيق مناعة القطيع ضد كورونا في غضون 63 يومًا

كورونا
كورونا

أعلن مستشار الصحة البلغاري نيكولاي فيتانوف أنه يمكن لبلاده تحقيق مناعة القطيع جماعية ضد كوفيد -19 في غضون 63 يومًا إذا تم الحفاظ على المعدل الحالي للتطعيم.

وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الخميس أن بلغاريا تمكنت من تطعيم حوالي 5ر0٪ من سكانها يوميًا هذا الأسبوع بعد أن تلقت أكثر من مليون جرعة من لقاح فايزر/ بيونتيك.

وأضاف فيتانوف أنه بحلول منتصف يوليو المقبل، ستتم حماية 70 ٪ من سكان بلغاريا من كوفيد-19، ويشمل هذا الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس وكذلك أولئك الذين تلقوا اللقاح.

جدير بالذكر أنه تم بالفعل تطعيم ما مجموعه 10٪ من السكان بجرعة واحدة، بينما تم تطعيم 5٪ بشكل كامل. وتحتل بلغاريا حاليًا المرتبة الأخيرة في الاتحاد الأوروبي من حيث الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كوفيد كورونا اللقاح المناعة

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