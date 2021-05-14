نتنياهو يضع شرطًا لوقف العدوان على غزة

كشف موقع "0404" العبري، اليوم الجمعة، عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو لإنهاء العملية العسكرية على قطاع غزة مقابل شرط واحد.

ولفت الموقع إلى أن إنهاء العملية العسكرية على قطاع غزة مرهون بتخفيف حركة حماس لأدوارها، وتقليص نيرانها على إسرائيل بشكل كبير.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الضربة الاستراتيجية التي تلقتها حماس الليلة الماضية تسمح لإسرائيل بالتوجه لإنهاء العملية ومن الممكن حتى أن يحدث ذلك قبل يوم الأحد، علما بأن بعض كبار قادة الجيش يدعمون قرار انتهاء العملية.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شن غاراتها الجوية على مواقع في قطاع غزة، في وقت بلغ عدد ضحايا الغارات والقصف الإسرائيلي إلى 119 قتيلا بينهم نحو 31 طفلا و19 امرأة، فضلا عن أكثر من 800 مصاب.

وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف مواقع عسكرية ومواقع للمراقبة تابعة لحركة حماس في غزة، معلنا أن 160 طائرة من سلاحه الجوي تشارك في العمليات.

كما بدأت الدبابات والمدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق عدة في غزة بدعوى تدمير شبكة الأنفاق داخل القطاع، وحشدت إسرائيل قواتها على طول الحدود واستدعت تسعة آلاف جندي احتياطي.

من جانبها أفادت حركة حماس، باستهدافها مصنعا للكيماويات في نير عوز القريبة من غزة بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي دمر عددا من الآليات كانت تحمل ذخيرة عند الحدود اللبنانية السورية.

ويأتي هذا في ظل توتر تشهده المنطقة بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، لم تسفر عن أي خسائر.

كما اعتقلت قوات شرطة الاحتلال الليلة الماضية، عشرات المواطنين من عرب الداخل، في البلدات العربية داخل الخط الأخضر، 43 منهم في مدينة اللد، بزعم المشاركة في التظاهرات وأحداث العنف.

وفى السياق، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مكاتب وبعثات الجامعة في الخارج تعكف حاليا علي متابعة تنفيذ التكليفات الواردة في القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري قبل يومين بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس وأهلها.

وأضاف المصدر أن "مجالس السفراء العرب في العواصم الرئيسية تعمل على التحرك مع حكومات الدول المعتمدة لديها لحشد التأييد للموقف الفلسطيني المؤيد عربياً حول اعتداءات إسرائيل على القدس وأهلها، بما فيها التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الحرم القدسي الشريف، وكذلك ما تقوم به من ممارسات مفضوحة للضغط على أهالي حي الشيخ جراح للرحيل عن المدينة، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.