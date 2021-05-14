الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بكورونا في عزل كفر الدوار

إجراء عملية قيصرية
إجراء عملية قيصرية

شهدت مستسشفى كفر الدوار العام، "الشاملة" المخصص للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا كان قد تم تحويلها إلى مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار وتم متابعة الحالة بمعرفة  الأطباء بقسم النساء والتوليد عملية ولادة بالمستشفى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ويشار إلى المصابة تم تحويلها لمستشفى كفر الدوار من مستشفى رشيد العام للعلاج من فيروس كورونا وإجراء عملية الولادة لها، و تم تشكيل فريق طبي من أطباء قسم النساء بمستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار وذلك لإجراء عملية الولادة  حيث ضم الفريق الدكتور رفيق حسن، قائد الفوج، والدكتور أحمد محمد عبد الحي، المدير الفني، والدكتور نظير جورج، استشارى التخدير، والدكتور محمد عبادي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، والدكتور محمد بوادي، استشاري النساء والتوليد، والدكتور كريم سليم، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد التراس، أخصائي العناية المركزة.

كما ضم الفريق أيضًا عُلا بيومي إبراهيم، مشرفة تمريض ، والممرضة سعيدة مصطفي محمد والممرضة سحر عنتر، وفني الأكسجين والصيانة ياسر عوض، وفني الأكسجين والصيانة محمد سعيد، وعامل العمليات رمضان حسن منصور، وعامل العمليات محمد أحمد.

وقال الدكتور عمرو دويدار، المشرف على مستشفي الحجر الصحي فى كفر الدوار، أن الأم والطفل بحالة صحية جيدة وتم تعيين فريق من المستشفي لمتابعتهما كما تم عرض الطفل على اطباء الأطفال بمستشفى كفر الدوار وذلك للاطمئنان على صحته والتأكد من أنه غير مصاب بفيروس كورونا.

وقدم الدكتور محمود الشهاوي، وكيل مستشفي الحجر الصحي، التقدير إلي فريق العمل الذى أجري عملية الولادة فى وقت قياسى مشيراً إلى أنه تم متابعة الحالة بمعرفة الأطباء على مدار الساعة منذ بداية الولادة إلى أن تم إجراء العملية.

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