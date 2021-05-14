1620 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا وجورجيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 220 ألفًا و447 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمن برس" الأرمينية اليوم الجمعة ــ أنها سجلت 10 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات 4301 حالة.

وأكدت تعافي 712 حالة ليرتفع إجمالي المُتعافين 207 آلاف و464 حالة بينما ظل عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد عند 7 آلاف و627 حالة.

كورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 327 ألفا و831 حالة

وذكرت صحيفة إنتر برس نيوز الجورجية على موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال نفس الفترة ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 4 آلاف و397 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 307 آلاف و334 متعافيا بعد شفاء 1070 مريضاً خلال الساعات الماضية، فيما لاتزال هناك 16 ألفا و215 حالة نشطة على مستوى البلاد.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.